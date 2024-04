Storie dimenticate, al via il Festival del paesaggio

Dare voce al dialogo tra cultura e natura, raccontando storie conosciute e sconosciute, è uno degli obiettivi della seconda edizione del Festival Narrativo del Paesaggio che apre le sue porte, venerdì dalle 21 a Castiglione dei Pepoli, con le storie dell’antica tradizione montanara ’dell’andare a veglia’. La grande manifestazione, che quest’anno conta ben 46 comuni, si propone ancora una volta di valorizzare a livello artistico e culturale il recupero di storie e memorie orali legate al patrimonio paesaggistico metropolitano.

Promosso dalla Città metropolitana in stretta connessione con i sei Distretti culturali il Festival racconterà, attraverso eventi teatrali, letture, incontri e proiezioni cinematografiche, la storia delle terre percorse dai più famosi cammini come la Via degli Dei, la Via della Lana e della Seta, il Mater Dei, la Flaminia minor, la Via degli Etruschi, la Piccola Cassia, la ciclovia del Sole e la ciclovia del Navile, la ciclovia del Santerno, il cammino della Linea gotica e la Via del Fantini, insomma, tante occasioni per esplorare, dalla Bassa all’Appennino il nostro territorio.

Una delle novità di quest’anno è l’istituzione del Premio ’Salvamore’, in memoria di Salvatore Morelli, alias @salvamore, che ha contribuito a raccontare il territorio con una particolare cura per i progetti della Provincia di Bologna, poi Città metropolitana. Per il concorso, giovani under 30 sono invitati a creare e presentare video che promuovano il territorio, in particolare i paesaggi rurali, proponendo anche nuovi luoghi e angoli nascosti. Il primo vincitore riceverà un premio in denaro di 800 euro, il secondo di 200 euro. I due vincitori saranno annunciati in occasione dell’evento finale del Festival, durante il quale verranno proiettati i video premiati. Per iscriversi è necessario compilare il modulo online entro il 2 giugno 2024.

"Proseguire il percorso iniziato l’anno scorso con la prima edizione del Festival è un segnale concreto di come la politica culturale metropolitana si stia rafforzando sempre più, grazie a all’importante lavoro condiviso dei Distretti culturali. I nuovi progetti pensati per questa edizione ci accompagneranno per le verdeggianti pianure, passando per dolci colline e maestose montagne, insomma, la natura, in questo Festival, è compagna della cultura, due elementi fondamentali e inseparabili tra di loro per rafforzare senso di comunità e sviluppo sostenibile" evidenzia Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana. È bene tenere a mente che tutti gli eventi del Festival sono gratuiti ma, per alcuni, sarà necessaria la prenotazione. In ogni caso tutto il programma, da aprile a ottobre, è pubblicato sul sito: festivalnarrativodelpaesaggio.it

Alberto Biondi