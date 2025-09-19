Storie e aneddoti ’Romanzo Bologna’ racconta l’impresa

Un nuovo cammino europeo, da scoprire e vivere anche attraverso le nostre pagine. Dopo la Champions quest’anno toccherà all’Europa League, che a 25 anni di distanza dall’ultima apparizione, pur con un nome diverso, riaccoglie il Bologna pronto a far vivere un nuovo sogno a occhi aperti di una città intera.

Per celebrare la nuova avventura internazionale del club di Saputo arriva un altro magazine di 48 pagine che passerà in rassegna gli avversari dei ragazzi di Italiano, raccontandone storia, evoluzione e punti di forza, con un’analisi completa di rose, palmares, dei risultati conseguiti negli ultimi anni e dei giocatori chiave dai quali potrebbero arrivare i maggiori pericoli, ma anche le città che accoglieranno i tifosi rossoblù pronti a seguire la squadra in giro per l’Europa, con alcuni consigli su cosa vedere durante le trasferte in attesa di scatenarsi sulle gradinate degli stadi avversari.

Nel magazine da collezione, in edicola mercoledì 24 settembre con il Carlino di Bologna e Imola – e disponibile anche in edizione digitale per chi ha l’abbonamento dedicato – ci sarà però molto di più: le testimonianze dei sostenitori più illustri del Bologna, con interviste ai vip di fede rossoblù e agli ex che hanno lasciato il segno all’ombra delle due Torri, le ambizioni della società pronta a vivere una nuova cavalcata da sogno e ancora il ritorno di ’Bar Carlino’ che animerà non solo i pre-partita del giovedì sotto i portici di Neri Pasticceria Caffetteria, in via Saragozza, ma anche i protagonisti più attesi dell’avventura in Europa League ma anche la spinta dei tifosi e del Dall’Ara, pronto a nuove notti europee.

Pagine da collezionare e da sfogliare per conoscere tutto sulla competizione e sul percorso che attende Orsolini e compagni.

Per un magazine del genere non poteva che esserci una copertina unica nel suo genere: così come era accaduto per lo speciale Champions della scorsa stagione, anche la cover di quello dedicato all’Europa League porterà la firma dell’illustratore bolognese (e tifoso rossoblù) Davide Bonazzi, che vedete qui a fianco. ’Romanzo Bologna’ è un appuntamento da non perdere per tutti i sostenitori del Bologna, 48 pagine di approfondimenti per farsi trovare pronti e conoscere tutto quello che c’è da sapere a pochi giorni dall’inizio di un cammino internazionale che ci auguriamo tutti possa durare il più a lungo possibile.