Storie in giro: via ai laboratori

Approda la settimana prossima a Casalecchio, Zola, Valsamoggia e Monte San Pietro il progetto di scrittura per bambini e ragazzi intitolato ’Storie in Giro’. Adesioni aperte per il progetto della Fondazione Bottega Finzioni con moduli di laboratorio di scrittura rivolto ai più giovani, nei diversi generi: film e serie tv, canzoni, testi teatrali, fumetti, poesie e racconti. Durante ogni modulo – 4 incontri di 4 ore (in orario extrascolastico) –, verrà approfondito il genere scelto. Il progetto arriva a Casalecchio il 7 febbraio con il modulo ’Scrivere poesie’ condotto da Azzurra D’Agostino, dedicato a ragazzi e ragazze dai 18 ai 20 anni. Per poi continuare con i moduli sulla scrittura dei testi delle canzoni alla Mandria di Zola, scrivere film e serie-tv al centro giovanile Arkadia di Bazzano e scrivere racconti allo Spazio dei suoni (Monte San Pietro). Info e iscrizioni al 338. 617.5136