Storie spaziali al Planetario

Oggi, alle 21, al Planetario di Persiceto, si tiene l’incontro dal titolo ‘I satelliti artificiali e l’esplorazione del sistema solare’. Si parlerà di esplorazioni di pianeti lontani grazie ai satelliti, ma anche della missione Giotto che ha sorvolato Halley nell’86. E ancora si parlerà della missione Galileo che ha indagato Giove e le sue lune. Consigliato dai 10 anni in su. Domenica, alle 15,30, è invece in programma l’incontro ‘Stelle e pianeti in maschera: carnevale sotto le stelle’. Il Planetario si trasforma in un magico palcoscenico per il carnevale, dove stelle e pianeti danzano insieme tra costellazioni e galassie, mentre la cupola si riempie di luci e proiezioni. Consigliato dai 6 anni in su.