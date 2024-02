Storie venute da lontano. Le donne si raccontano

Un libro scritto dalle donne migranti per raccontare le loro storie. Le undici autrici di ’Presenze’, questo il titolo del volume, hanno alle spalle vicende faticose e attualmente stanno conseguendo la licenza media presso il Centro Provinciale Istruzione Adulti Montagna. Il CPIA è una realtà scolastica organizzata a rete, presieduta da Elisa Morselli, la cui sede principale si trova in Via Berzantina a Castel di Casio, dove sono disponibili alcune aule didattiche. Gli alunni del CPIA sono più di 700 studenti adulti italiani e stranieri.

L’offerta formativa è articolata su due livelli: uno finalizzato al conseguimento della licenza media e uno dedicato a coloro che vogliono avere accesso ai cicli serali organizzati dalle scuole superiori del territorio. Completano l’offerta i corsi di lingue per italiani e stranieri. Le testimonianze delle donne straniere raccolte nel libro sono state ispirate e scritte dalle protagoniste durante un ciclo di sessioni laboratoriali condotte dagli stessi docenti del CPIA. "L’atelier creativo – racconta Alessandro Borri, docente di italiano e curatore del laboratorio – è ormai una pratica costante della mia attività in classe. Un’occasione per scrivere e ricomporre i frammenti di vite ferite e desiderose di raccontarsi". L’opera vuole far conoscere al pubblico il vissuto delle autrici diffondendo consapevolezza sulle vicende che le hanno portate in Italia. Il libro sarà pubblicato da Sassiscritti, casa editrice e associazione di promozione culturale del territorio, e presentato al pubblico il prossimo 8 marzo alle 17.30, alla sede della pro loco di Corvella nel comune di Alto Reno Terme. La presentazione sarà poi replicata il 16 marzo, sempre alle ore 17.30, a Lizzano in Belvedere presso i locali dell’ex colonia ferrarese. "La presentazione di Presenze a Corvella sarà un’ottima occasione per trascorrere un 8 marzo diverso", racconta Azzurra d’Agostino, editrice del libro e animatrice di Sassi Scritti

Fabio Marchioni