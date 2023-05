StraBologna 2023 rinviata per maltempo, la Usip alza bandiera bianca. Si farà a ottobre

Bologna, 17 maggio 2023 - Salta anche la StraBologna. Proprio così, la classica dell’Uisp che dal 1980 era stata sospesa solo nel 2020 e 2021 (causa Covid), viene rinviata per le abbondanti piogge che stanno mettendo a dura prova la città di Bologna e i bolognesi.

Rinviata, ma non cancellata, perché l’appuntamento con StraBologna è solo stato spostato in avanti, il 29 ottobre. Sempre di domenica, sempre con partenza alle 10,30, sempre con start da via Rizzoli.

Il sindaco “Mai così tanta pioggia dal 1920”

La decisione, sofferta, è maturata in mattinata. La macchina organizzativa di StraBologna, a malincuore, ha alzato bandiera bianca. Per rispetto verso chi, in queste ore, si trova sott’acqua, per rispetto verso la città perché, effettivamente, sarebbe stato difficile, domenica, creare un clima di festa, tra strade allagate, torrenti che esondano e persone sfollate.

Gli organizzatori dell’Uisp sono rimasti in contatto con l’amministrazione comunale e, dopo alcuni consulti, sono giunti alla decisione di sospendere il tutto. Anche perché StraBologna non è solo la corsa della domenica, ma è anche un Villaggio che avrebbe dovuto essere montato da venerdì. Sono ventimila e passa persone - gli iscritti avevano già superato quota 16mila - che si ritrovano in piazza, in maglietta e calzoncini. Per correre in allegria, per fare una vera e propria festa.

Da festeggiare, in questi giorni di allerta rossa e di immagini drammatiche, c’è veramente poco. Chiedere un ulteriore sforzo ai volontari che magari in questi giorni si stanno dando da fare per aiutare chi è sott’acqua sarebbe stato troppo.

E allora appuntamento al 29 ottobre. StraBologna numero 42 si farà. Per questa volta, Giove Pluvio, così come era successo con il Covid, è stato più forte. Ma Giove Pluvio sarà aggirato: StraBologna posticipata e non annullata.