StraBologna 2024, la festa dei 22mila in centro: ecco i vincitori. Lepore: “Grande momento per la città”

Bologna, 12 maggio 2024 – La città questa mattina si è svegliata più "Strabologna". Sono 22mila gli iscritti alla corsa che ha acceso questa domenica. Pettorina addosso e tanti sorrisi in questa domenica mattina dallo spirito non competitivo. A guidare la partenza alle 11.30 da via Rizzoli è la squadra di Football americano Doves Bologna, mentre a scortare i corridori sono i ragazzi della Bike2000.

StraBologna 2024, la carica dei 20mila (foto Schicchi)

Le classifiche

Tre percorsi: mini (5km), medio (7,5km) e maxi (10km). Però, non c'è un vincitore. A ricevere i premi sono i dieci gruppi più corposi arrivati per primi al traguardo. A 'trionfare' nella classifica "Gruppi" quindi, è il gruppo di amici "No Forest No Party" con 196 iscritti. Seguono "Il circolino Toyota" al 2° posto con 126 iscritti e il "Trekking Italia" con 108 iscritti. Nella classifica dei team vince la "Marzocchi pompe" con 154 iscritti. Seconda la "Kemet" con 75 iscritti e "Conserve Italia" con 50 partecipanti. Questa volta, per loro, Uisp ha pensato a dieci alberi – tra cedri e mangrovie – come premio speciale per i cinque team più numerosi e per i cinque gruppi di amici più corposi.

La Strabologna Scuole è invece stata vinta dal gruppo Pavese. Secondo posto per Lipparini e al terzo Saliceto. Una corsa che ripete se stessa dopo che anche lo scorso ottobre la manifestazione organizzata da Uisp Bologna ha toccato quota 20mila.

"Una piazza che ha voglia di muoversi e di stare insieme", afferma Paola Paltretti presidente di Uisp Bologna. "Una festa bellissima resa possibile grazie a oltre 250 volontari", sottolinea Nicola Fornasari, comitato organizzatore Strabologna e responsabile comunicazione di Uisp Bologna. Il giorno dopo è ancora più bello. Allora, non può mancare l'abbraccio all'impresa del Bologna calcio. È d'accordo il sindaco Matteo Lepore: "Una Strabologna vestita di rossoblù e dall'alta partecipazione popolare. Il tempo quest'anno ci assiste, ed è quindi un grande momento di solidarietà e per la città". Intanto, c'è grande attesa e la città è pronta abbracciare questo squadrone", chiude. Invece, nonostante le poche ore di sonno "causa festeggiamenti del Bfc", ha partecipato alla stracittadina anche l'assessora allo Sport Roberta Licalzi, che ha corso la 5km. "Questa mattina è ancora più bello ritrovarsi e festeggiare". E poi il suo pensiero ai ragazzi di Motta:" Ce lo meritiamo. Per chi come me era sotto la pioggia e nelle categorie minori, questa è una gioia incredibile dopo anni di sofferenza".