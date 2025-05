StraBologna 2025, i cantieri spostano la partenza: percorsi e info utili

Bologna, 12 maggio 2025 - Una piccola rivoluzione per StraBologna. Perché parlare di piccola rivoluzione? Perché lo start non sarà dato, come di consueto da via Rizzoli, angolo Indipendenza per poi imboccare la strada che porta alla stazione. La partenza sarà da Piazza Galvani, poi via Farini, per un percorso che deve tenere conto dei cantieri per il tram e consentirà comunque ai bolognesi di correre in sicurezza.

La presentazione della 44esima edizione della StraBologna

Tre percorsi, uno da 9, uno da 7 e uno da quattro con l’arrivo in Piazza Maggiore dove, da venerdì 23, sarà operativo il Villaggio StraBologna. Il via alla corsa domenica 25 maggio, alle 10,30. Sono già 15mila gli iscritti, ma l’Uisp, che da sempre organizza la corsa (dal 1980), punta a toccare ancora una volta quota 22mila. Servirà anche il meteo, ma l’Uisp fin qui ha fatto tutto il possibile, con una squadra coordinata da Nicola Fornasari.

La sala Anziani di Palazzo d’Accursio ha ospitato il racconto degli ultimi dettagli. “Mi sento particolarmente coinvolta - dice l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi -. E’ l’edizione numero 44. Vedo ovunque il numero 44. Che sono poi anche i miei anni. Per questo la secondo particolarmente vicina. Per la città di Bologna sarà una bella festa”. Mattia Santori, consigliere per i Grandi Eventi Sportivi, ricorda il suo passato da istruttore Uisp. “Poi ho vissuto la corsa da cittadino, oggi da amministratore. Una festa”.

Paola Paltretti, presidente dell’Uisp delle Due Torri, si sofferma sul concetto di inclusione. “Grazie all’accordo con Alberto Benchimol e Sportfund - sottolinea la presidente - ci saranno degli appositi accompagnatori per chi, disabile, non sappia come affrontare la corsa. Basterà collegarsi e avere un aiuto. Non importano i numeri, saremo felici di portare a StraBologna persone che diversamente non avrebbero avuto accesso a questa festa”. Il tema della festa e dell’inclusione viene toccato anche da Giorgia Golfari, responsabile relazioni esterne Confartigianato Bologna Metropolitana; Andrea Volta vice presidente vicario Coop Alleanza 3.0 e Sara Tassinati, retail sales innovation director di Benu Farmacia. Matteo Passini, direttore generale di Emil Banca, ricorda il progetto che ormai da 18 anni coinvolge le scuole. “Bello esserci ancora una volta”.

Al pomeriggio, poi, gratuitamente - stiamo parlando sempre di domenica 25 maggio - ci sarà la possibilità di accedere gratuitamente alle piscine Sogese, non solo di Bologna, ma anche di San Lazzaro, Sasso Marconi, Pianoro e San Giovanni in Persiceto. “Previsti esercizi di allungamento e defaticamento per chi vorrà”, spiega Oriano Vitali di Sogese.

Mentre il pettorale (iscriversi costa 18 euro e dà diritto alla maglia arancione e azzurra, oltre a una serie di benefit) offrirà la possibilità di girare gratuitamente sui mezzi Tper. Saranno almeno un centinaio di volontari lungo il percorso. StraBologna sarà una grande festa. Per essere al top manca solo l’appoggio del sole e di una bella giornata. Ma in casa Uisp si sta lavorando anche su questo…