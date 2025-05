StraBologna, ci siamo: 20mila iscritti: "C’è ancora tempo per partecipare"

In questo weekend di fuoco per la città, la Strabologna, alla sua 44esima edizione, si prepara ancora una volta ad accogliere appassionati e amanti della corsa. È tutto pronto per il grande evento, che vede iscritte (al momento) ben 20mila persone. "Prevediamo di arrivare, oggi, a quota 21mila", dice con soddifsfazione Nicola Fornasari, organizzatore e anima dell’iniziativa.

Dopo la discesa della Madonna di San Luca e l’ultima partita del Bologna ieri, oggi oltre alla Strabologna nel ricco programma spicca la grande festa nel pomeriggio per la vittoria della Coppa da parte del Bologna, oltre alla bomba da disinnescare a Prati di Caprara, questa mattina all’alba, che costringerà all’evacuazione 350 residenti. Per gestire i diversi eventi in programma saranno impegnati in città le forze dell’ordine tra cui circa 450 agenti della polizia locale.

Ma torniamo alla Strabologna, la corsa della città a carattere ludico-motorio che non contempla né vinti né vincitori e viene organizzata dall’Uisp dal 1980. C’è ancora la possibilità di iscriversi, anche oggi, fino all’ultimo (la partenza, con palco dedicato, è in programma alle 10.30): il costo è di 18 euro per gli adulti e di 8 euro per i bambini. L’iscrizione dà diritto alla maglietta, a utilizzare gratuitamente i mezzi Tper per la giornata di oggi e ad accedere, nel pomeriggio, sempre gratuitamente, alle piscine Sogese di Bologna e provincia. Oltre a una lunga serie di buoni sconto. La novità sarà legata alla partenza: questa volta, infatti, il via è da piazza Galvani. E i tre percorsi, da 9, 7 e 4 chilometri terranno inevitabilmente conto dei lavori per il tram, per aggirare le zone con la presenza di cantieri.

Oltre ai dirigenti Uisp Bologna, alla presidente Paola Paltretti, ci saranno anche Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, e Tommaso Dorati, segretario generale Uisp nazionale. E, in questa edizione numero 44, "cresce il numero di Strabilianti" cioè "di uomini e donne che si mettono al servizio di persone disabili per aiutarli lungo il percorso – ha spiegato Fornasari –. Ma come ha ribadito la nostra presidente Paltretti i numeri passano in secondo piano. Quello che vale è il messaggio che lanciamo. Di massima inclusione".

Ecco come cambierà oggi la viabilità. Un’apposita ordinanza comunale ha previsto i divieti al transito veicolare. Dalle 10.15 alle 11.45 interdette al traffico via dell’Archiginnasio, Piazza Galvani, via Farini, via de’ Carbonesi, via Barberia, via Nosadella, via Saragozza, via Urbana, via D’Azeglio, via delle Tovaglie, Piazza dei Tribunali, viale XII giugno, via Chiudare, via Arienti, via San Domenico, vicolo Santa Lucia, via Castiglione (da vicolo Santa Lucia a via Farini e, sempre dallo stesso punto iniziale a via Orfeo), via Orfeo, via Borgolocchi, via Santo Stefano, via Guerrazzi,via San Petronio Vecchio, piazza Giorgio Morandi, via del Piombo, piazza Carducci, via Toffano, piazza di Porta Maggiore, Strada Maggiore (fino a via Torleone). Stesso divieto, ma dalle 11.30 alle 12.15 in via Farini (attraversamento), via Castiglione, Piazza di Porta Ravegnana, via Rizzoli, Piazza Re Enzo, piazza Maggiore, Strada Maggiore (da via Torleone a via Borgonuovo), via Borgonuovo, via Santo Stefano, via Farini, via Castiglione, piazza di Porta Ravegnana, via Rizzoli, Piazza Re Enzo, piazza Maggiore, via Torleone, via San Vitale, via Broccaindosso, piazza Aldrovandi, via dell’Unione, via Selmi, via San Giacomo, piazza Puntoni, via Zamboni, piazza Verdi, piazza Rossini, via Benedetto XIV e via Castel Tialto.

In piazza Maggiore operativo il Villaggio StraBologna, con curiosità, sorprese e assistenza di ogni tipo ai runner di Bologna. Possibile che le transenne usate per delimitare i percorsi vengano riutilizzate anche per il tour del pullman scoperto del Bologna questo pomeriggio.

Chiara Gabrielli