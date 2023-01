Strada chiusa alle auto davanti alla scuola Italo Calvino

’Una strada scolastica al Trebbo!’. Questo il titolo dell’incontro in programma lunedì 23 gennaio alle 17.30 all’Aula Magna della scuola Italo Calvino, in via Resistenza 20 a Trebbo di Reno. All’appuntamento sono invitate tutte le famiglie, per discutere dell’ipotesi di chiusura occasionale della via alle auto.

Da molti anni la scuola di Trebbo, con il supporto del Comune, porta avanti insieme alle famiglie proposte di mobilità sostenibile, a partire dal Piedibus che ogni mattina porta gruppi di bimbi da casa a scuola a piedi, in gruppo. Si tratta di un’occasione che non solo permette di lasciare a casa l’auto ma rappresenta una preziosa opportunità per i più piccoli per sperimentare autonomia, salute, socialità e conoscenza del territorio, spesso approfondita anche nell’ambito delle attività in classe.

A partire da questa esperienza e dalla grande attenzione sui temi della mobilità dolce nata dal percorso ’Trebbo si fa bella e sostenibile’, spiega l’amministrazione, si è immaginato di allargare l’azione con la proposta di una chiusura occasionale della strada scolastica alle auto, con l’idea che lo spazio attorno alla scuola diventi sempre più un luogo di socialità e di sicurezza. Di questo tema si parla con le famiglie lunedì 23 gennaio alle 17.30 a scuola: saranno presenti i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo e della scuola, il vice sindaco del Comune di Castel Maggiore Luca de Paoli, la Consulta della frazione, la polizia municipale e i componenti delle associazioni locali che stanno lavorando ad azioni legate alla promozione della mobilità sostenibile per la frazione legate al progetto ’Trebbo si fa bella e sostenibile’.