Strada chiusa a Fontanelice, sopralluogo Anas sulla Sp33. Il sindaco: “Non sia solo una passerella”

Fontanelice, 7 agosto 2023 – Lì dove le frane si sono portate via tutto: strade, campi e anche un po’ di speranze di residenti e aziende agricole. A Fontanelice, sulla Casolana (Sp33) distrutta oggi è arrivata l’Anas, in sopralluogo con un pool di sei tecnici in seguito anche all’interessamento del vicepremier Matteo Salvini. Una visita che il sindaco di Fontana, Gabriele Meluzzi, si augura non sia solo una passerella, e che il caso "non si risolva solamente nel video diventato virale, ma arrivino presto risposte e soluzioni”.

Il sopralluogo dei tecnici Anas a Fontanelice

Da giorni circola infatti in rete un filmato girato da lavoratori e residenti di quella zona di Fontanelice. Il messaggio è semplice: “La strada va riaperta, se non riuscite a farlo voi, dateci almeno l’autorizzazione, e lo faremo noi”. In buona sostanza la richiesta di chi è abituato a rimboccarsi le maniche.

Tornando al sopralluogo di oggi, Anas non ha rilasciato dichiarazioni. Presente, per la Città metropolitana, Maurizio Martelli, competente sulle strade della provincia. “A noi mancano le risorse, e verrà stipulata una convenzione per cui i lavori rimarranno in capo alla Città metropolitana e verranno probabilmente eseguiti da Anas”. Un accordo che potrebbe arrivare durante questa settimana, ma ancora mancano date sull’avvio effettivo degli interventi.

Riguardo alla proposta dei residenti di costruirsi la strada “da sè”, la città Metropolitana fa sapere di essere disponibile ad accettare l’aiuto da parte di ditte esterne private che si sono fatte avanti in seguito al video diventato virale.

Il sindaco Meluzzi si dice: “Indignato che parte della politica abbia usato il caso di Fontanelice per capitalizzare consensi. Mi aspetto, a questo punto, che arrivino anche i fatti”.

“Frana ancora in movimento”

Presente anche Claudio Comastri, ingegnere e consulente della Città metropolitana. Per l’esperto, la frana è probabilmente ancora attiva. I lavori definitivi potrebbero richiedere fino a 5 o 6 mesi e gli interventi si possono fare anche se si muove.

La situazione a Posseggio

Poco distante, risulta critica la situazione anche a Posseggio (sempre nella zona di Fontanelice), dove una frana con un fronte da centinaia di metri si era portata via la strada che collegava una serie di aziende agricole e le loro famiglie.

In questo caso, pochi giorni dopo il disastro, il titolare di un’impresa edilizia della zona si era rimboccato le maniche e, dopo l’autorizzazione del Comune, aveva costruito lui stesso – assieme ai suoi operai, una strada di collgamento per le famiglie e per i mezzi agricoli.