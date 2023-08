Strada chiusa per frana a Fontanelice, dopo il video virale scatta la raccolta fondi

Fontanelice, 25 agoato 2023 – Il video virale, la sottoscrizione online da decina di migliaia di firme, e ora anche la raccolta fondi: “Per ripristinare le strade di Fontanelice”.

I ragazzi della via Casolana – interrotta dalle frane dopo l’alluvione di maggio -, rilanciano: Stefano Colli, titolare dell’azienda agricola e agriturismo "La Taverna", assieme al Comitato SP33 Fontanelice di cui è presidente, lancia una raccolta fondi su GoFundMe. Si perché se per la Sp33 è prevista la costruzione di una bretella temporanea che dovrebbero partire a giorni, ma ci sono altre frane che minacciano il resto della viabilità.

L'imprenditore Stefano Colli sulla via Casolana

“A seguito delle tantissime dimostrazioni di affetto e sostegno abbiamo deciso, insieme ai membri del Comitato che abbiamo creato dopo il video virale, di lanciare questa raccolta fondi con l'obiettivo di raccogliere denaro da utilizzare per progetti insieme al comune di Fontanelice, di messa in sicurezza e sistemazione delle strade. Per poter così garantire un transito sicuro e affidabile per famiglie, lavoratori, turisti e aziende per l'inverno che è alle porte”.

Oltre a questo - continua Colli - i fondi raccolti serviranno al Comitato SP33 Fontanelice per sostenere iniziative e organizzare eventi per promuovere il nostro Comitato e la raccolta di firme. Non meno importante serviranno per cercare di unirci insieme ad altre Associazioni e Comitati della zona nati sempre dopo la terribile calamità avvenuta a Maggio”.