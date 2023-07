Strada chiusa per lavori, scontro tra sindaci

di Pier Luigi Trombetta

Il sindaco di San Pietro in Casale chiude, per lavori di riasfaltatura, una strada che collega anche al comune di Malalbergo e il primo cittadino del paese confinante va dai carabinieri e lo denuncia. Querelle tra Monia Giovannini, sindaco di Malalbergo e il collega Claudio Pezzoli di San Pietro in Casale in merito alla viabilità compresa tra località Ponticelli e via Ca’ Bianca. Una strada che collega la frazione di Malalbergo alla Provinciale.

"La viabilità su via Ca’ Bianca in direzione della Provinciale 20 – spiega Giovannini in un comunicato diffuso ai suoi concittadini – è chiusa per circa 800 metri. La chiusura è stata stabilita in modo unilaterale e senza preavviso da parte del Comune di San Pietro in Casale nella giornata di oggi (giovedì scorso ndr)". A parere di Giovannini non sono stati avvisati né il Comune di Malalbergo né gli altri enti competenti e neppure il 118, i vigili del fuoco e Tper.

"Ho denunciato ai carabinieri – continua il sindaco di Malalbergo – il mancato preavviso, la mancata apposizione di segnaletica idonea a garantire la sicurezza viaria, la collocazione abusiva di segnaletica non preannunciata sul nostro territorio comunale. La polizia locale e l’ufficio tecnico comunale hanno provveduto sin da subito, a mettere in sicurezza la viabilità per garantire l’incolumità pubblica". E aggiunge: "Non è legittimo né normale trovare transenne e chiusure in due ore, il giorno 20 luglio con ordinanza nella medesima data. Per la riasfaltatura si poteva fare il senso unico alternato. Mi riservo ulteriori azioni legali , con estremo rammarico".

Non si fa attendere la replica di Pezzoli, che si dice dispiaciuto per l’accaduto. "Mi dispiace – afferma Pezzoli – per quanto sta accadendo, frutto di una incomprensione. E mi dispiace che la collega di Malalbergo abbia reagito in questo modo. Non è assolutamente mia intenzione creare disagi ai residenti di Ponticelli ma i lavori stradali, rifacimento fondo e riasfaltatura, erano da fare e in programma. Ricordo poi che via Ca’ Bianca non è l’unica strada che collega la frazione perché esiste altra viabilità di collegamento. Auspico che Monia Giovannini torni sui suoi passi e mi auguro che si trovi una soluzione".

E intanto sulla vicenda interviene per la Lega Mattia Polazzi, consigliere comunale di San Pietro in Casale e consigliere metropolitano che invita entrambi i Comuni coinvolti nella querelle a intraprendere un dialogo costruttivo e tempestivo. Con lo scopo di risolvere questa controversia e garantire la sicurezza e la mobilità dei cittadini di entrambi i territori.