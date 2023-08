Strada franata, ecco il ponte tanto atteso

Si è concluso ieri il posizionamento del ponte sul tratto stradale della strada provinciale 325, crollato a seguito della frana del 2019 al chilometro 13 nel Comune di Monzuno. Il tratto è quello che collega Vado a Rioveggio e questa interruzione che dura ormai da quattro anni e mezzo ha creato parecchi disagi alla popolazione e al traffico in generale, dato che la strada alternativa per raggiungere il casello autostradale di Rioveggio prevede tuttora il passaggio di un ponte a senso unico alternato in località Gardelletta, una frazione del comune di Marzabotto. La chiusura del ponte Morandi a Sasso Marconi ha ulteriormente complicato le cose, costruendo un vero e proprio corto circuito dal punto di vista della circolazione.

L’alluvione dello scorso maggio ha poi evidenziato come la rete stradale attuale non sia più sufficiente e la costruzione di una bretella che colleghi la valle del Reno con quella del Setta sia probabilmente la soluzione meno indolore dal punto di vista ambientale e la più rapida anche sul piano della realizzazione. In ogni caso ieri è stato fatto un passo avanti importante con la collocazione definitiva di questa struttura che è lunga 60 metri. A quel punto restano gli ultimi lavori di rifinitura con la provinciale che potrebbe essere riaperta a novembre, dando così una prima risposta a chi da anni deve fare i conti con una sorta di percorso ad ostacoli.

"Finalmente dopo 4 anni e mezzo di attesa – spiega il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini – vediamo finalmente realizzata la parte dei lavori più importante. Ora non resta che completare l’opera che consentirà il ripristino della normale circolazione. Siamo alla fine di un lungo e difficile cammino che ha premiato la nostra perseveranza".

In realtà i lavori dovevano concludersi questa estate, ma le diverse criticità hanno fatto slittare questa data fino all’autunno. Il progetto ha un costo di 4 milioni e 50mila euro, di cui tre milioni arrivano dai fondi della Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, mentre un milione e 50 mila euro sono stati stanziati dalla Città metropolitana, grazie ai finanziamenti governativi legati alla manutenzione straordinaria delle strade. L’intervento che si sta concludendo prevede l’arretramento della sede stradale verso la montagna attraverso il rimodellamento della scarpata che verrà ristretta attraverso un aumento della pendenza, mentre la nicchia della frana verrà scavalcata con un viadotto a campata unica lungo 60 metri. Il ponte ad arco esistente lungo parte del tratto interessato dai lavori verrà parzialmente demolito per permettere la realizzazione di un ulteriore ponte, sempre a campata unica, lungo 18 metri. La strada sarà dotata di un sistema di drenaggio delle acque per evitare altri eventi franosi.

Massimo Selleri