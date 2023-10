Strada Maggiore: puzza, rumore e tavolini affollati

Mi sono seduto l’atra mattina a un tavolino di un bar in Strada Maggiore: erano quattro tavolini da due posti, pigiati l’uno all’altro. A fianco si sono seduti due turisti. Si avvertiva forte l’odore del disinfettante spruzzato all’alba dalla nettezza urbana e si era sottoposti ai rumori dei bus e dei mezzi di ogni tipo che transitavano. Non so se per il rumore, il cattivo odore o la mancanza di spazio, i due turisti se ne sono andati.

Claudio Galassi