Strada messa in sicurezza dopo l’alluvione e la frana

Una ferita del territorio è stata curata. Sono infatti terminati i lavori di definitiva messa in sicurezza del tratto di strada comunale Via Molino della Valle, che ora è percorribile senza interruzioni né restrizioni di carreggiata. Gli interventi, consistiti nel consolidamento definitivo della parete del versante franato, sono stati eseguiti dal Comune stesso ed hanno comportato un costo di 184.000 euro, completamente coperto dall’Ordinanza n. 13 del Commissario Straordinario alla ricostruzione. La strada fu infatti chiusa durante gli eventi eccezionali dello scorso maggio, a seguito di un movimento franoso che da monte si è abbattuto sull’infrastruttura, comportando peraltro la necessità di evacuare per qualche giorno una famiglia e lasciandone isolate molte altre per un paio di settimane.

Per ripristinare in somma urgenza le minime condizioni di sicurezza, nonché la riapertura al transito della strada, nel giugno dello scorso anno furono eseguiti i lavori sempre dal Comune con una prima spesa pari a 72.500 euro, anche in questo caso completamente finanziata dalla struttura commissariale. "Per il nostro Comune questo collegamento è di fondamentale importanza – riferisce il sindaco Alessandro Santoni – per questo mi sento innanzitutto di ringraziare ancora una volta la struttura commissariale per averci accompagnato anche in questo processo, e con lei i tecnici e l’impresa esecutrice per l’importante sforzo profuso sin dal primo momento. Oltre a ciò, mi preme evidenziare la validità del processo che ha portato al compimento di questi interventi, poiché rappresenta un bell’esempio di collaborazione e funzionamento tra uffici e strutture diverse, secondo il modello che fin da subito è stato pensato dalla struttura Commissariale per la gestione dell’emergenza, e che dimostra che se ben applicato consente la ricostruzione post emergenziale mettendo a disposizione degli enti pubblici le risorse dagli stessi richieste".