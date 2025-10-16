Strade, attesa infinita

Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Bologna
Strada per Porretta, lavori da mezzo milione
16 ott 2025
FABIO MARCHIONI
Cronaca
Strada per Porretta, lavori da mezzo milione

Frane e viabilità, l’assessore: "Le opere di messa in sicurezza del versante a monte della ex Statale 64 termineranno entro novembre"

Per approfondire:

Lavori in corso a casa Cardella. In questi giorni si stanno svolgendo le opere di messa in sicurezza del versante a monte dell’ex statale 64, la strada comunale che conduce a Porretta chi viene da sud. L’area instabile, che si estende per circa 4mila metri quadrati, negli ultimi anni è stata interessata da ripetuti eventi franosi, i quali hanno più volte causato l’interruzione della viabilità locale e disagi a chi vive in zona. La ripa, per le sue caratteristiche, è ciclicamente interessata da movimenti di rocce, terreno e vegetazione, limitati da apposite strutture realizzate nel corso del tempo a protezione della carreggiata, della ferrovia e delle abitazioni sottostanti.

Dall’inverno del 2021, le barriere esistenti sono state messe più volte a dura prova dall’intensità degli eventi atmosferici e dalle loro conseguenze. Il Comune di Alto Reno Terme, in attesa delle opere definitive in via di realizzazione, ha provveduto installando protezioni temporanee o riparando quelle esistenti, non sempre in grado di reggere l’urto degli eventi. I lavori attuali vedono un investimento di 500 mila euro, finanziato in due stralci dal commissariato straordinario alla ricostruzione di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dalla Protezione Civile. "Il cantiere terminerà – commenta il sindaco Giuseppe Nanni – nella seconda metà di novembre e metterà in sicurezza l’area, attraverso diverse tipologie di intervento". Il versante sarà stabilizzato con rete in corrispondenza delle aree detritiche instabili e con l’installazione di nuove reti paramassi collocate nella parte alta della parete rocciosa e a ridosso della strada comunale. Si interverrà poi sulla regimazione delle acque per limitare l’innesco di ulteriori fenomeni di dissesto. Al momento, non è previsto l’intervento del consorzio della bonifica Renana su un ruscello che attraversa la parete e che, nel recente passato, ha già aggravato gli effetti delle precipitazioni. Infine verranno riparati gli elementi danneggiati, riportando le strutture in acciaio e calcestruzzo armato alla piena funzionalità e sarà ripristinata la pavimentazione stradale. Il cantiere, dopo anni di disagi e preoccupazioni per gli abitanti della zona, dovrebbe migliorare l’ accesso a Porretta Terme. "Si tratta di un importante investimento – afferma Della Torre, assessore allo sviluppo territoriale – in sicurezza e manutenzione. Il progetto richiede uno sforzo rilevante agli uffici del comune, ma permetterà di stabilizzare una delle principali porte di ingresso al paese".

Fabio Marchioni

