"Strada troppo stretta a Decima". Divieto di transito ai mezzi pesanti

In questi giorni a San Matteo della Decima è in corso la collocazione della segnaletica che vieta agli autocarri, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, il transito in determinate vie. E’ stato disposto questo divieto dalla polizia locale perché nel centro della frazione di Decima la ridotta larghezza delle strade costringerebbe i mezzi pesanti a manovre pericolose in caso di inversione di marcia.

Il divieto di transito interesserà via Cento nel tratto tra la rotonda del Chiesolino e via Calcina nuova in entrambe le direzioni e anche le vie limitrofe che danno accesso a via San Cristoforo e a via Calcina nuova. Sono esclusi dal divieto i veicoli autorizzati e i mezzi diretti ai fondi agricoli presenti nell’area interessata dal divieto.