Strade amiche dell’ambiente con la posa dell’asfalto a freddo

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha da tempo adottato una tecnologia "green" per la manutenzione delle strade. Si tratta del "micro tappeto a freddo" che consente di ridurre notevolmente sia il quantitativo di risorse energetiche impiegate che la produzione di anidride carbonica, garantendo così notevoli vantaggi per l’ambiente. L’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Santoni ha adottato questo tipo di asfaltatura a partire dal 2019, realizzando in questi 5 anni interventi che hanno interessato una superficie complessivamente pari a 175mila metri quadrati per un investimento complessivo di oltre 800mila euro. Queste opere, l’ultima si è conclusa qualche settimana fa, hanno fatto risparmiare l’emissione in atmosfera di 550 tonnellate di anidride carbonica, quantità che per essere neutralizzata naturalmente avrebbe richiesto un assorbimento vegetale da parte di 45mila alberi.

"Il cambiamento climatico – spiega il sindaco Santoni –, l’inquinamento atmosferico e la necessità di soluzioni sempre più sostenibili impongono in ogni settore, compreso quello manutentivo, la ricerca di modalità di intervento alternative a scarso impatto ambientale. La manutenzione delle strade è una delle attività più impattanti dal punto di vista ambientale e per questo abbiamo deciso di adottare la tecnologia del micro tappeto a freddo. Si tratta di un progetto di sistema che racchiude al suo interno diversi obiettivi, tra cui la tutela ambientale, la sicurezza ed il benessere generale. Occorre accrescere questa sensibilità in ogni ambito di intervento, soprattutto quando questi aspetti possono andare di pari passo con quelli economici: l’utilizzo delle tecniche tradizionali avrebbe infatti peraltro ridotto della metà le superfici su cui si è potuto intervenire, dunque a parità di risorse è stato raggiunto un risultato doppio". In questi anni gli interventi green sono stati comunque affiancati da quelli tradizionali nei casi in cui tale tecnologia non fosse tecnicamente applicabile.

m. s.