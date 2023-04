Strade asfaltate e più piante Il Quadrilatero cambia volto

Incontro pubblico ieri tra cittadini e amministrazione comunale tra le panchine e le aiuole del piccolo giardino pubblico intitolato ad Angelo Piazzi in via Giordani a Casalecchio. Il sindaco Massimo Bosso e l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Nanni, affiancati dai funzionari dell’Ufficio tecnico, alle 11 avevano dato appuntamento ai residenti per presentare il progetto di riqualificazione del Quadrilatero, la rete di vie (Risorgimento, Giordani, IV Novembre, Cesare Battisti e Reno) densamente urbanizzate nella zona storica di Casalecchio stretta tra il fiume Reno e l’omonimo Canale che porta l’acqua nel centro di Bologna. Si sono presentati in più di 50 e in breve tempo le questioni sul tappeto sono diventate tante: dai parcheggi ai sensi unici, dal riuso del vecchio municipio alla cura dei giardini pubblici.

"Con questo progetto – ci ha tenuto a precisare l’assessore Nanni – diamo un volto nuovo a questo quartiere storico che custodisce bellezze paesaggistiche e architettoniche come la Chiusa, il Canale di Reno e il Prà Znein (Prato Piccolo). Adesso si apre la conferenza dei servizi. Quindi, in autunno cominceranno i lavori di rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi e di cura dei tanti alberi di alto fusto che popolano il Quadrilatero. Dureranno 90 giorni".

Di particolare rilievo l’intervento di rigenerazione degli alberi del Quadrilatero. "Si configura – annuncia Barbara Negroni, assessora all’Ambiente di Casalecchio – come un vero e proprio miglioramento dello spazio attorno alla base delle piante e del suolo a disposizione delle radici degli alberi. Si tratterà di arieggiare il terreno alla base con una tecnica innovativa basata sull’erogazione di aria compressa tramite un compressore da cantiere che permette di effettuare scavi senza arrecare alcun danno alle radici. Lo scavo nel terreno viene effettuato grazie ad un getto supersonico d’aria compressa (circa 2000 chilometri l’ora) che penetra nei macropori del terreno creando delle fratture nel suolo. Le radici (che non hanno questo tipo di struttura) restano invece completamente illese. La posa di un anello di metallo che permette lo scambio acqua e ossigeno nel terreno proteggerà la permeabilità a livello radicale di ogni albero. Con interventi di questo tipo Casalecchio dimostrerà di muoversi secondo le linee della Nature-Based Solutions (NBS), ossia di interventi a piccola, media e larga scala seguendo quei principi basati sulla natura".

Nicodemo Mele