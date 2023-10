Strade: cantieri aperti nelle vie Bassi e Savonarola

Non si ferma l’ azione dell’amministrazione comunale per quanto riguarda la riqualificazione delle strade. Ora è in programma la manutenzione della vie Laura Bassi, Savonarola e Marzabotto. Successivamente, inizieranno i lavori di manutenzione dei marciapiedi di via Marzabotto, che dureranno circa un mese e mezzo; a marciapiede completato si procederà con l’asfaltatura della sede stradale. I lavori proseguiranno indicativamente fino alla fine di ottobre e comprendono anche altre strade: attraversamenti pedonali del centro storico; via Fani; tratti delle vie Crevalcore, Cento, Bologna, Budrie, Muzzinello, Piacentini; vie 25 aprile, Modena, della Pace, Cappuccini, Benassi e piazza Bergamini; vie Galvani, Andrea Costa, Braglia; tratto di via Massarenti e tratti delle vie Castagnolo, Castelfranco, Marco Polo, Del Francia, Maestri del lavoro, Sabin. E ancora: saranno riqualificate le intersezioni della zona artigianale del capoluogo, via Castelfranco all’interno del centro abitato di Tivoli, via Tivoli, tratto di via Di mezzo e tratto di via Mandria a Decima; tratti delle vie San Rocco, Cimitero Vecchio, Nuova, Quasimodo, Panzacchi, Arginino, Barbieri, Bolina, Ferranti.

"Siamo pronti – dice il sindaco Lorenzo Pellegatti - anche per intervenire su via Ghiarone al confine col comune di Castel Franco Emilia. E aspettiamo il via libera da parte dell’amministrazione modenese. Questa strada è particolarmente dissestata tanto che è aperta solo ai residenti. Alla fine di tutti i lavori programmati abbiamo previsto nel complesso una spesa di circa mezzo milione di euro. Abbiamo acquistato poi attrezzature nuove per eseguire la manutenzione delle strade bianche: una livellatrice ed una sbanchinatrice".

E sul tema, l’amministrazione comunale fa sapere che fino all’11 novembr, è possibile partecipare al bando comunale per l’erogazione di contributi relativi alle attività di gestione e manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico. Info sul sito web del Comune.