Strade chiuse a Bologna, i lavori in partenza dal 15 maggio 2023

Bologna, 15 maggio 2023 – Al via una nuova settimana di cantieri. Lavori stradali e conseguenti restringimenti di carreggiata, sensi unici e vie chiuse. Una situazione che può diventare un vero e proprio dedalo, ecco allora una mappa per orientarsi in città e non farsi trovare impreparati.

Via Pierre de Coubertin

Dal giorno 15 maggio, da Piazza della Pace (ramo di collegamento con via ventuno Aprile) a via Andrea Costa , istituzione senso unico di circolazione, nei soli orari di lavorazione del cantiere, per lavori di rifacimento del manto stradale. Termine previsto: 19 maggio.

Viale Gaetano Salvemini

Dal giorno 15 maggio, dall'incrocio con Via Caduti di Casteldebole all'incrocio con il tratto segue numerazione Via Rotta (area parcheggio), avrà un restringimento della carreggiata con il mantenimento di almeno una corsia per senso di marcia ed eventuale istituzione di senso unico alternato e/o impianto semaforico di cantiere nella fascia oraria 9.30-16.30, per lavori di riqualificazione per il miglioramento della sicurezza stradale. Termine previsto: 30 giugno.

Via Guido Reni

Il giorno 16 maggio sarà chiusa all'altezza del civico 2/A dalle ore 7 alle 18 per sollevamento gruppo refrigerante. Entrata ed uscita dei veicoli dal lato di Vicolo Fantuzzi e dal lato di Strada Maggiore.

Via Dè Toschi

Dal giorno 16 maggio, nel tratto dal civico 1 al civico 5, strada chiusa nella fascia oraria 8.30-18, per operazioni di trasloco con entrata ed uscita dei veicoli dal lato Via de' Foscherari. Termine previsto: 19 maggio.

Piazza Roosevelt

Il giorno 16 maggio, all'incrocio con via IV Novembre, strada chiusa per lavori edili tra le ore 9.30 e le ore 16, con sospensione del telecontrollo Rita di via Ugo Bassi in entrata.

Via Malaguti

Dal giorno 16 maggio, all’altezza del civico 14, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento di attraversamento ciclo-pedonale. Termine previsto:18 maggio.

Via Fioravanti

Dal giorno 15 maggio, nel tratto tra Via Barbieri e Rotonda Alex Langer, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento a tratti della pavimentazione dei marciapiedi e della pista ciclopedonale . Termine previsto: venerdì 19 maggio.

Salaborsa

Dal giorno 15 maggio, avrà dei restringimenti della scalinata, mantenendo sempre possibile l’accesso alla Salaborsa, per la bocciardatura della pavimentazione in marmo della

pavimentazione della scalinata di accesso. Termine previsto: 9 giugno