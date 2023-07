Strade chiuse a Bologna, i lavori in partenza da lunedì 17 luglio 2023. La mappa

Bologna, 17 luglio 2023 – Nuovi cantieri in città. Ecco i principali lavori stradali in programma a Bologna da oggi, lunedì 17 luglio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

La mappa dei lavori in corso a Bologna

Via dè Griffoni

Strada chiusa tra vicolo Gangaiolo e via S.Margherita per lavori Hera di sostituzione del collettore fognario. Per ridurre i disagi per i residenti e le attività commerciali l'intervento sarà suddiviso in più fasi distinte, con modifiche della viabilità e deviazioni nelle strade limitrofe. Termine previsto: 9 dicembre

Via Giovanni Marchetti

Da via A. Borghi Mamo verso via Murri, senso unico di circolazione per lavori E-Distribuzione di posa nuovo elettrodotto media tensione. Termine previsto: 4 agosto

Via Umberto Terracini

La corsia in direzione Rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, dall'altezza del civico 30 a incrocio rotonda, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare per lavori di montaggio barriera antirumore (opere di urbanizzazione), per limitare i disagi alla viabilità l'intervento verrà realizzato in due fasi. Termine previsto: 8 agosto

Via del Triumvirato

All'altezza della Rotonda Vicinelli e il sottopasso ferroviario, presenza di lavori Hera. Per limitare i disagi alla viabilità l'intervento verrà eseguito in due fasi distinte, prima su corsia direzione aeroporto (con breve deviazione della viabilità sulla parallela via Renato Fava) e successivamente su corsia direzione Emilia Ponente. Termine previsto: 11 agosto

Via Beroaldo

Nel tratto tra via San Donato e via Duse, chiusura della strada per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto: 21 luglio