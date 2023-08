Strade chiuse a Bologna, i lavori in partenza da lunedì 21 agosto 2023

Bologna, 21 agosto 2023 – Ancora una settimana di cantieri nel cuore dell’agosto cittadino. In via dei Carrettieri lavori Hera per un allaccio idrico e poi, nel resto di Bologna partono interventi di ripavimentazione con annessi restringimenti di carreggiata.

Così la città può diventare un dedalo, specialmente con il rientro di tanti dalle ferie. E cco quindi una piccola guida per orientarsi in città e non restare imbottigliato nel traffico. Un elenco che potrebbe cambiare in caso di variabili come il maltempo.

La mappa dei cantieri a Bologna

Via dei Carrettieri

Dal 22 al 25 agosto, strada chiusa all'altezza del civico 1 nei soli orari di cantiere per lavori Hera di nuovo allaccio idrico. Entrata e uscita dei veicoli autorizzati dal lato di Via Andrea Costa.

Via Pier Paolo Molinelli

Fino al 28 agosto, restringimento di carreggiata e senso unico in direzione Via Santa Barbara, da Via Marchetti all'incrocio con Via Santa Barbara, per lavori di posa nuovo elettrodotto. Nelle fasi successive i lavori saranno presenti, dal 28 agosto, in Via Siepelunga (tratto tra Via Molinelli e civico 57), e dal 4 settembre in Via Tamagno all'incrocio con Via Molinelli. Termine cantiere: 8 settembre.

Viale Sandro Pertini

Dal 21 al 23 agosto restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione sulla direttrice principale.

Viali di Circonvallazione (Quartiere Porto - Saragozza)

Dal 23 al 25 agosto restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione stradale.

Via Mondo

Tra il 21 agosto e il 1° settembre nel tratto tra Via Andreini e Piazza Mickiewicz, lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. I lavori verranno eseguiti per fasi: dal 21 al 29 agosto chiusura del tratto tra Via Andreini e Via Duse. Al termine, e fino all’1 settembre, chiusura del tratto tra Via Duse e Piazza Mickiewicz.