Strade chiuse a Bologna, i lavori in partenza da lunedì 24 luglio 2023

Bologna, 24 luglio 2023 – Il solleone non ferma i cantieri. Manutenzioni, rifacimenti del manto stradale e smontaggio di ponteggi: fra restringimenti di carreggiata e strade chiuse può diventare difficile riuscire a orientarsi.

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna lunedì 24 luglio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

Lavori in corso in città, la mappa dei cantieri

Via Barbieri

ha dei restringimenti della carreggiata nel tratta da via Fioravanti a via Gobetti, per lavori di manutenzione dei punti di raccolta delle acque, dal 25 al 28 luglio.

Via Calzolari

sarà chiusa tra via di Saliceto e via Alfieri, il 25 e 26 luglio dalle 8 alle 19, per lavori di smontaggio di una gru edile.

Via Azzurra

avrà un restringimento della carreggiata con il mantenimento di una corsia a senso unico alternato regolato da movieri, nel tratto tra via Schiassi e via Vizzani, dal 24 luglio al 13 agosto, per lavori di riqualificazione della segnaletica stradale per l'accesso in sicurezza all'area scolastica.

Via Martini

sarà chiusa tra via Bastia e via Busacchi, venerdì 28 luglio, per lo smontaggio di una gru edile.

Via Ponchielli

sarà interessata, dal 24 al 28 luglio, da lavori di rifacimento del manto stradale sull'intera via. Fino al 26 luglio sarà istituito un senso unico da via Corelli al sottopasso ferroviario, mentre dal 25 è prevista la chiusura della strada nel tratto dal sottopasso ferroviario a via Toscana.

Via del Borgo di San Pietro

sarà interessata dal 24 luglio al 2 agosto, da lavori di asfaltatura in due fasi: durante la prima, sarà a senso unico in direzione via Irnerio il tratto da via Mura di Porta Galliera a via Irnerio; nella seconda fase, dal 28 luglio, i lavori sdi sposteranno sul tratto da via Belle Arti a via Irnerio, con chiusura della strada il 28 luglio e dal 31 luglio al 2 agosto dalle 8 alle 18.

Via Bezzecca

avrà restringimenti di carreggiata, per il rifacimento della pavimentazione dell’area sosta in cubetti di porfido, nel tratto tra via Cavazzoni e via Acerbi e tra i civici 2 e 4, dal 24 luglio al 4 agosto.

Via Agucchi

avrà restringimenti di carreggiata all'altezza dei civici 274 e 296, per il rifacimento della pavimentazione del percorso pedonale ed esecuzione ripristini su tratti in materiale autobloccante, dal 24 luglio al 4 agosto.