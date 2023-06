Strade chiuse a Bologna, i lavori in partenza da lunedì 26 giugno 2023. La mappa

Bologna, 26 giugno 2023 – Parte una nuova settimana di cantieri. Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna lunedì 26 giugno. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

La mappa dei lavori in corso a Bologna

Viale Lenin

Dal tratto segue numerazione civici 43 - 65 all'incrocio con via Guelfa, con rotonda Malossi, rotonda Paradisi e sottopasso Tangenziale, è previsto l'avvio dal 26 giugno dei lavori stradali propedeutici all'intervento di potenziamento in sede del sistema autostradale /tangenziale, con restringimenti ed istituzione del senso unico alternato regolato a vista in corrispondenza del cantiere.

L'intervento verrà realizzato in fasi distinte sui tratti indicati, la prima fase nel tratto segue numerazione 45 - 65 per limitare i disagi alla viabilità. Oltre a viale Lenin le fasi successive comporteranno restringimenti in via Enrico Mattei in prossimità del sottopasso, via Larga all'incrocio con rotonda Paradisi, in via Massarenti dal civico 223 lato spartitraffico centrale direzione periferia, fino alla uscita 11 della tangenziale. Termine previsto: 11 agosto.

Via della Braina

Sarà chiusa al civico 7, dal 26 al 30 giugno, nella fascia oraria 7.30 e 18.30, per lavori E-distribuzione, con entrata e uscita dei veicoli autorizzati lato via Rialto e lato via de' Coltelli.

Via Nosadella

Tra via del Fossato e via Saragozza, sarà chiusa al civico 57, il 28 giugno tra le 9.30 e le 12.30, per un trasloco.

Via Tanari Vecchia

Sarà chiusa al civico 7 per lo smontaggio di una gru edile il 29 e 30 giugno.

Via Carlo Alberto Pizzardi

Sarà chiusa da via Mengoli a via Azzurra, dal 26 al 30 giugno, per i lavori di riqualificazione della viabilità ciclabile in attuazione del progetto Biciplan con entrata ed uscita dei veicoli autorizzati lato di via Mengoli e lato via Azzurra, compatibilmente con le esigenze di cantiere.

Via Giovanni Domenico Cassini

Dal 26 giugno avrà restringimenti della carreggiata per lavori di riqualificazione della viabilità per il miglioramento della sicurezza, in attuazione del progetto tutela aree scolastiche. Termine previsto: 26 agosto.

Via Stradelli Guelfi

Avrà restringimenti della carreggiata stradale e senso unico alternato per il rifacimento della pavimentazione stradale a tratti, dal 26 giugno al 7 luglio.

Via la Castiglia

Sarà chiusa dal 28 giugno al 14 luglio, per lavori di rifacimento della raccolta delle acque meteoriche di parte della pavimentazione stradale, sia sulla viabilità principale che sul segue numerazione.

Via Vallescura

Sarà interessata da lavori di rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi tra viale Aldini e il segue numerazione civici 19-25. I lavori, dal 26 giugno al 30 giugno, comporteranno l'istituzione del senso unico da viale Aldini in direzione via Petrarca e del senso unico su via Cino da Pistoia con direzione da via Vallescura a via Petrarca.

Via San Mamolo

Avrà restringimenti di carreggiata in prossimità dell’ingresso di Villa Ghigi (ultimi 50 metri), per lavori di riallineamento cordoli e sistemazione localizzata della pavimentazione, dal 26 al 30 giugno.