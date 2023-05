Strade chiuse a Bologna e provincia, la mappa dopo il maltempo

Bologna, 22 maggio 2023 – Dopo i giorni di esondazioni, di frane e di smottamenti dell’ultimo mese, in città si inizia a tornare a una situazione di normalità, anche se gli evacuati nell’area metropolitana sono in leggero aumento rispetto alla giornata di ieri, senza abbassare mai la guardia. In città, sono state risolte tutte le chiusure o limitazioni di strade, ma la situazione collinare è ancora critica a causa delle innumerevoli frane.

Le strade chiuse sui colli sono attualmente sette.

via Golfreda è chiusa a 300 metri dell’incrocio con via Roncrio, eccetto accesso ai soli residenti alle proprie abitazioni.

via del Poggio è chiusa con accesso ai residenti al civico 1 lato via Monte Donato.

via del Paleotto è chiusa con accesso ai residenti lato via Toscana, nel tratto compreso tra il Ponte Baily e via delle Torriane; e via di Jola, tratto tra via delle Torriane e via di Jola.

via di Casaglia è chiusa al civico 52, con accesso da via Monte Albano per i civici superiori e da via Saragozza per quelli inferiori.

via delle Lastre è chiusa nel tratto tra via dei Colli e il civico 8, con accesso ai soli residenti.

via di Barbiano è chiusa in prossimità del civico 32, con accesso ai soli residenti lato Castiglione fino al civico 32 e lato via San Vittore per i civici superiori.

via della Fratta è chiusa a metà al civico 13, con accesso per i soli residenti ai civici dai due lati.

Le strade con limitazioni sono al momento nove.

via di Gaibola è aperta a senso unico alternato regolato da movieri.

via dei Colli è aperta solo ai residenti nel tratto tra via Golfreda e via delle Lastre.

via Roncrio è aperta solo ai residenti con tratti a senso unico alternato regolato da movieri.

via della Palma è aperta ai soli residenti.

via delle Torriane è aperta con senso unico alternato regolato da movieri in alcuni tratti.

via degli Scalini è aperta ai soli residenti.

via di Ravone è aperta fino al civico 23 e accessibile ai pedoni e ai residenti dal civico 23 a fine strada.

via di Sabbiuno è aperta con senso unico alternato in alcuni tratti.

via della Trappola è aperta ai soli residenti.