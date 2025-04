Bologna, via De' Carbonesi e via Barberia chiuse per 10 giorni

Bologna, 15 aprile 2025 – Per i ponti di Pasqua e 25 aprile saranno effettuati lavori di ripristino localizzato dei basoli in pietra di via De' Carbonesi e via Barberia: dal 17 al 27 aprile la viabilità sarà interrotta.

L'intervento arriva a due anni e mezzo di distanza dalla conclusione della manutenzione straordinaria che ha riqualificato l'intera via De' Carbonesi e i marciapiedi.

Aumento del traffico pesante: intervento necessario

A causa dell'importante aumento di traffico pesante e delle avverse condizioni meteo che, a partire dal maggio 2023, hanno pesantemente impattato sulle pavimentazioni stradali, i basoli su queste due vie risultano fortemente sollecitati e con disconnessioni puntuali.

Si rende pertanto indispensabile una manutenzione puntuale per evitare di compromettere l'importante investimento sostenuto e prolungarne la tenuta nel tempo.

Attualmente infatti su questo asse transitano 1.067 corse bus al giorno di cui 304 (le linee 14, 15 e 19) si sono aggiunte a causa delle deviazioni dovute al cantiere Garisenda a partire dall’autunno del 2023.

A fronte di un paio di giorni di lavorazione puntuale, la chiusura per una decina di giorni è necessaria per consentire la maturazione dei materiali di allettamento e sigillatura secondo la regola d'arte.