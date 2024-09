Strade chiuse a Bologna per la partita di Champions: quali sono le modifiche alla viabilità

Bologna 17 settembre 2024 – Inizierà domani 18 settembre alle 18,45 l’avventura del Bologna in Champions League. Dopo sessant’anni la squadra del capoluogo emiliano sfiderà nello stadio Dall’Ara lo Shakhtar Donetsk.

Per raggiungere lo Stadio si consiglia di servirsi dei mezzi pubblici: è possibile utilizzare le linee bus 14, 20 e 21 o la linea 77 (con interscambio in Stazione e Parcheggio Tanari dove la sosta dell'auto è gratuita se si utilizza il bus 77.)

La linea 77, attiva da due ore prima dell'inizio della gara, parte da Corticella, (fermata Marescalchi) ogni 20 minuti, effettuando tutte le fermate urbane fino alla Stazione Centrale e quella adiacente al Parcheggio Tanari, prima di giungere allo stadio Renato Dall'Ara. La tariffa del servizio bus rimane invariata e sono validi anche utti i titoli di viaggio dell'area urbana di Bologna.

Per chi arriva in auto invece, è necessario attenzione alle chiusure al traffico rispettare i divieti di sosta con rimozione forzata presenti in zona stadio da 3 o 6 ore prima della partita fino a un'ora dopo il termine.

Inoltre nel perimetro composto dalle seguenti vie: Irma Bandiera, Montefiorino, Tolmino, Gandhi, rotonda Romagnoli, Saragat, della Barca, Andrea Costa (da via della Barca a via Porrettana), via Porrettana, vi è il divieto di accesso veicolare da 2 ore prima dell'incontro e da mezz'ora prima del termine dell'incontro a 2 ore dopo la fine.

Le strade chiuse

Da due ore prima dell'incontro, fino all'inizio dello stesso e da mezzora prima del termine dell'incontro a due ore dopo la fine dello stesso, vigerà il divieto di accesso veicolare nelle seguenti vie: -area delimitata dalle vie Irma Bandiera, Montefiorino, Tolmino, Gandhi, rotonda Romagnoli, Saragat, della Barca, Andrea Costa (da via della Barca a via Porrettana), via Porrettana; (le suddette vie, delimitanti il perimetro, sono escluse dal divieto di transito veicolare, eccetto via Montefiorino, via della Barca e via Porrettana)

-In via Porrettana, su indicazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza il divieto di transito veicolare potrà essere esteso anche ai i veicoli autorizzati di cui al sottostante elenco: eccetto i seguenti veicoli: autobus in servizio di linea; mezzi militari; della polizia; dei vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso (dei medici in visita domiciliare); taxi; autovetture in servizio di rimessa con conducente; dei residenti muniti di apposito titolo come da allegato "A"; delle persone con ridotte capacità motorie; veicoli a due ruote; giornalisti muniti del tesserino dell'ordine dei giornalisti nonché vetrofanie rilasciate dall'USSI Emilia-Romagna (Unione Stampa Sportiva); i veicoli in possesso dei contrassegni allegati alla presente ordinanza e rilasciati dal Bologna F.C. 1909; gli arbitri e osservatori arbitrali con tessera AIA; rappresentanti la Procura Federale in possesso di relativa tessera, medici antidoping in possesso della tessera federale; incaricati squadre nazionali con tessera federale; oltre ai veicoli degli aventi diritto, provenienti da fuori città, compresi nell'elenco redatto dal Bologna F.C. 1909 per ogni singola giornata di svolgimento delle manifestazioni.

Per gli invalidi trasportati da terzi è consentito l'accesso, fino ad un'ora prima dell'inizio dell'incontro, senza diritto di sosta dell'autovettura.

Le chiusure relative al suddetto divieto di accesso veicolare saranno effettuate nelle seguenti intersezioni:

1) Intersezione tra le vie: Montefiorino - Andrea Costa - Irma bandiera - (rotonda fulvio bernardini) (solo al termine dell'incontro, in via andrea costa con direzione centro)

2) In via de coubertin all'intersezione con via Irma Bandiera

3) in corrispondenza dell'arco del Meloncello

4) in via Andrea Costa all'intersezione con via della Barca

5) in via dell'Abate all'intersezione con via Saragat

6) in via Montefiorino all'intersezione con via Tolmino

7) in via Porrettana all'intersezione con via Don Sturzo

8) in via della Barca all'intersezione con via Saragat

via Andrea Costa direzione obbligatoria a destra con direzione via della Barca all'uscita del parcheggio Antistadio

-Via Saragozza sospensione della corsia riservata bus, taxi dall'intersezione con via De Coubertin all'intersezione con viale Aldini e conseguente sospensione del controllo elettronico dei transiti in corsia

-Via dello Sport divieto di transito veicolare da via Porrettana eccetto automezzi di servizio della polizia al civ. n. 29

Via dello Sport divieto di transito veicolare da via Andrea Costa al - eccetto i veicoli dei residenti civ. n. 29 - eccetto ambulanze, vigili del fuoco - eccetto veicoli dei giornalisti muniti di vetrofania rilasciata dall'USSI Emilia-Romagna - eccetto giornalisti in possesso di tesserino dell'ordine (è fatto obbligo di esporre il contrassegno e/o vetrofania - tesserino in maniera ben visibile dall'esterno) - eccetto veicoli degli accedenti al parcheggio interno Stadio compresi nell'elenco redatto dal Bologna F.C. 1909 per ogni singola giornata di svolgimento degli incontri

-Via Andrea Costa divieto di accesso veicolare*: all'intersezione con le vie Montefiorino - Andrea Costa e Irma Bandiera in direzione Stadio

*Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: autobus in servizio di linea, mezzi militari, della polizia, dei vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso, taxi, autovetture in servizio di rimessa con conducente, delle persone con ridotte capacità motorie e residenti in via Andrea Costa (dall'intersezione con la rotonda Fulvio Bernardini a via P. De Coubertin, via F. Magnani e via P. De Coubertin (dall'intersezione con via Andrea Costa all'intersezione con Piazza della Pace) ed altri veicoli autorizzati con atto specifico (compreso accedenti ad autolavaggio di via Andrea Costa civ. n. 163/3).

Via De Coubertin divieto di accesso veicolare all'intersezione con Piazza della Pace eccetto mezzi militari, della polizia, dei vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso

-Via Andrea Costa divieto di accesso veicolare (in direzione Stadio) eccetto mezzi militari, della polizia, all'intersezione con dei vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso via De Coubertin e via della Certosa

Via Andrea Costa DIVIETO DI ACCESSO VEICOLARE (in direzione Stadio) eccetto mezzi militari, della polizia, all'intersezione con dei vigili del fuoco e altri mezzi di soccorso via dello Sport

La chiusura fisica con catene/transenne delle seguenti vie:

Via Delle Tofane all'intersezione con via Sacco e Vanzetti (in direzione Certosa) Piazza Della Pace lato ingresso via Busacchi Via Xxi Aprile 1945 all'intersezione con via Irma Bandiera (intersezione lato Ovest) Via E. Curiel all'intersezione con via Irma Bandiera (intersezione lato Ovest) Via Della Filanda all'intersezione con la corsia di levante Via Ghiselli all'intersezione con via Andrea Costa Via Dello Sport (controviale) all'intersezione con via Andrea Costa Via Dello Sport (principale) all'intersezione con via Andrea Costa Via Gandhi/sacco E Vanzetti Via Porrettana (all'altezza con via Don Sturzo con transenna mobile durante l'incontro) Via Della Barca all'intersezione con via Saragat

Divieto di sosta

-Via Porrettana divieto di sosta - rimozione forzata ambo i lati eccetto veicoli autorizzati dall'arco del Meloncello all'intersezione con le vie Don Sturzo/Andrea Costa

-Via De Coubertin divieto di sosta - rimozione forzata lato civici pari eccetto veicoli autorizzati

Via Menabue divieto di sosta - rimozione forzata ambo i lati

Via Andrea Costa divieto di sosta - rimozione forzata da via De Coubertin per istituzione CAPOLINEA bus navetta Stadio a via Irma Bandiera e POSTEGGIO TAXI per n. 3 autovetture (ambo i lati)

Piazza Della Pace divieto di dosta - Rimozione forzata area centrale della piazza eccetto ciclomotori e motocicli con accesso carrabile posto di fronte al civ. n. 11

Via Andrea Costa divieto di sosta - rimozione forzata da via dello Sport a via De Coubertin (ambo i lati)

Via della Certosa divieto di sosta - rimozione forzata lato adiacente il portico da via Andrea Costa all'arco di portico n. 132

Via De Coubertin DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA (ambo i lati) compreso motocicli e ciclomotori

Via Irma Bandiera DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da via Saragozza eccetto veicoli autorizzati a via E. Curiel (ambo i lati)

Via Eugenio Curiel DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da via Irma Bandiera eccetto veicoli autorizzati a via De Coubertin (ambo i lati)

Via Don Sturzo DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da via Donati al confine eccetto veicoli autorizzati con Casalecchio di Reno (lato civici dispari) da TRE ore prima dell'incontro ad UN'ORA dopo il termine dell'incontro:

Via Dello Sport DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da via Porrettana eccetto mezzi della polizia al civ. n. 29 su tutta la sede stradale

Via Dello Sport DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA lato civici dispari - eccetto veicoli dei giornalisti muniti di dal civ. n. 29 al civ. n. 23 vetrofania rilasciata dall'USSI Emilia-Romagna - eccetto giornalisti in possesso di tesserino dell'ordine (è fatto obbligo di esporre il contrassegno e/o vetrofania - tesserino in maniera ben visibile dall'esterno) - eccetto veicoli di persone con ridotta capacità motoria in fregio al civ. n. 23 Via Dello Sport DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dal civ. n. 17 al civ. n. 23 (lato civici dispari)

Via Dello Sport DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da fronte civ. n. 29 - eccetto veicoli dei giornalisti muniti di vetrofania a via Andrea Costa rilasciata dall'USSI Emilia-Romagna (lato civici pari) - eccetto giornalisti in possesso di tesserino dell'ordine (è fatto obbligo di esporre il contrassegno e/o vetrofania - tesserino in maniera ben visibile dall'esterno)

Via Dello Sport DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA dal civ. n. 17 eccetto veicoli dei residenti muniti di apposito a via Andrea Costa contrassegno come da facsimile allegato "A (lato civici dispari in adiacenza all'aiuola spartitraffico)

Via Dello Sport DIVIETO DI SOSTA - RIMOZIONE FORZATA da via Andrea Costa a eccetto veicoli dei residenti muniti di apposito civ. n. 17 (controviale) contrassegno come da facsimile allegato "A" da TRE ore e 30 minuti prima dell'incontro a 30 minuti dopo il termine dell'incontro.