Strade chiuse, fermate impossibili Gimkana fra divieti e zone pedonali

Sotto le Due Torri, le tariffe dei taxi sono ferme dal 2018. Ma dal 2020 a oggi, prima con la pandemia (che ha quasi azzerato corse e redditi), poi con il caro carburanti, "è cambiato il mondo", affermano i tassisti. Visti i "ristori irrisori" (2.200 euro l’anno) per lo stop causa pandemia e l’aumento dei costi di gestione dovuto alla speculazione sui prezzi dei carburanti, al costo delle vetture e dei ricambi, "i tassisti hanno dovuto sopperire con risorse proprie". Nel novembre scorso si è raggiunto "un accordo di massima" con il Comune per avviare l’iter di adeguamento tariffario secondo i parametri Istat. Da allora, accusano i tassisti, il Comune non ha più dato risposte. "Nessun atto amministrativo è stato fatto", accusa Massimo Sarti (Ascom Taxi). L’iter per l’adeguamento delle tariffe può durare otto mesi-un anno. "E – avverte Cosimo Quaranta (Cna Fita) – non possiamo certo farci ancora carico degli aumenti di gestione per un periodo così lungo".