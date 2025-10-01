Strade chiuse e divieti di sosta per il Giro dell’Emilia 2025 a Bologna e provincia

Bologna, 1 ottobre 2025 – Ecco tutte le strade chiuse in vista del passaggio del Giro dell’Emilia in città nella giornata di sabato 4 ottobre. Sarà un San Petronio nel segno dello sport quello che sta per arrivare in Emilia e sotto le Due Torri, visto che in programma ci sono ben due manifestazioni ciclistiche all’orizzonte: oltre al 108esimo Giro dell’Emilia Maschile Internazionale Professionisti, si terrà il 13esimo Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite con partenza da Mirandola percorso che si snoda attraverso la provincia di Modena e la città metropolitana di Bologna per poi finire arrampicandosi (per cinque volte) sul colle di San Luca, lungo la curva delle Orfanelle.

La polemica

Due gare molto attese e, nel caso della gara maschile, molto contestata: pochi giorni fa, infatti, è stato annunciata l’esclusione della Israel Premier Tech. Contro la partecipazione del team israeliano, finito nel mirino dei collettivi e degli antagonisti anche alla Vuelta, vari collettivi bolognesi avevano annunciato il blocco della manifestazione. Ma il Giro dell’Emilia si farà e senza contestazioni, visto che i sette corridori del team non parteciperanno, come tra l’altro richiesto anche dal Comune.

Dalle 14 di venerdì 3 ottobre alle 19 di sabato 4 ottobre, saranno in vigore alcuni provvedimenti

via di San Luca : divieto di transito veicolare , eccetto residenti nel senso di marcia in cui muove la manifestazione

: , eccetto residenti nel senso di marcia in cui muove la manifestazione via di Casaglia , in direzione via Saragozza, direzione obbligatoria a destra all'incrocio con via Saragozza

, in direzione via Saragozza, direzione obbligatoria a destra all'incrocio con via Saragozza via Saragozza , da via Casaglia a Piazza di Porta Saragozza, sospensione temporanea corsia preferenziale bus

, da via Casaglia a Piazza di Porta Saragozza, sospensione temporanea corsia preferenziale bus vie Sabbiuno , Cavaioni, Monte Albano , Casaglia , Saragozza , da via Casaglia all’Arco del Meloncello, divieto di transito veicolare eccetto residenti nel senso di marcia in cui muove la manifestazione

, , , , da via Casaglia all’Arco del Meloncello, divieto di transito veicolare eccetto residenti nel senso di marcia in cui muove la manifestazione via de Coubertin , da via Andrea Costa a via Curiel, divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito veicolare eccetto accedenti a proprietà private

via Saragozza, da via Casaglia a via De Coubertin, divieto di fermata

Sabato 4 ottobre, dalle 12.30 alle 16, saranno chiuse al transito veicolare diverse strade:

via Toscana

via Murri

piazza di Porta Santo Stefano

viale Gozzadini

viale Panzacchi

viale Aldini

piazza di Porta Saragozza

via Saragozza

via di San Luca

Per quattro volte per la competizione maschile e due volte per quella femminile, poi, si ripeterà un percorso che coinvolge le vie di Monte Albano, di Casaglia, Saragozza e di San Luca, con arrivo in prossimità dell'inizio di via di Monte Albano. Anche questi tratti sono interessati dalla chiusura.

via di San Luca , divieto di sosta con rimozione forzata

via Monte Albano , dal civico 1 al civico 7, divieto di sosta con rimozione forzata

, dal civico 1 al civico 7, divieto di sosta con rimozione forzata Largo Nasalli Rocca (il piazzale davanti a San Luca), divieto di sosta con rimozione forzata

(il piazzale davanti a San Luca), divieto di sosta con rimozione forzata via Monte Albano, parcheggio all’altezza del civico 7, divieto di sosta con rimozione forzata

La manifestazione maschile coinvolge i seguenti comuni: Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Anzola dell’Emilia, Valsamoggia, Zola Predosa, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Monzuno, Pianoro e San Lazzaro di Savena. La fine è attesa come da tradizione a Bologna, a San Luca.

Ta le 12.30 e le 16.30, saranno queste le strade provinciali coinvolte:

16 Via Lunga

255 Di San Matteo della Decima

2 Delle Budrie

75 Monte Maggiore

26 Valle del Lavino

74 Mongardino

325 Val di Setta e Val di Bisenzio

59 Monzuno

Fondovalle Savena

36 Val di Zena

65 Var Futa (nodo di Rastignano Lotto 1)

La manifestazione femminile, invece, attraverserà Palata Pepoli-Crevalcore, Cento, Pieve di Cento, Castello d’Argile, Funo di Argelato, Granarolo dell’Emilia, Castenaso, San Lazzaro di Savena fino ad arrivare, anche in questo caso, a Bologna.

Tra le 10 e le 13.30, saranno queste le strade provinciali coinvolte: