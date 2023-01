Strade chiuse a Bologna, i lavori in partenza dal 9 gennaio 2023

La mappa dei lavori al 9 gennaio

Bologna, 5 gennaio 2023 – Riparte la città dei cantieri, ricominciano i lavori dopo le feste, con tutto il loro contorno di strade chiuse, restringimenti di carreggiata e modifiche alla circolazione. Ecco quindi cosa cambia – strada per strada – nelle vie interessate.

Strade chiuse, la mappa dei nuovi cantieri a Bologna

Vicolo Fantuzzi

Dal giorno 9 gennaio, strada chiusa con istituzione di senso unico alternato dall'altezza del civico 5 a Via Reni, per lavori di montaggio ponteggio edile, tra le ore 9 e le ore 17. Termine previsto: 13 gennaio.



Via Amerigo Vespucci

Dal giorno 9 gennaio, avrà un restringimento della carreggiata stradale con il mantenimento di una corsia per il transito veicolare con istituzione di un senso unico alternato, per lavori Hera di sostituzione della condotta idrica sull'intero tratto stradale. Termine previsto: 21 febbraio

Via Camillo Ranzani

Dal giorno 9 gennaio, nel tratto compreso tra l'incrocio con il segue numerazione di fronte al civico 4/2 a viale Berti Pichat, è prevista l'istituzione del senso unico di circolazione verso viale Berti Pichat, per i lavori Hera di allaccio alla rete del teleriscaldamento. Termine previsto: 11 febbraio.

Via Cesare Battisti

Il giorno 11 gennaio, tra via IV Novembre e via Santa Margherita, tra le 9 e le 17, divieto di transito veicolare per lavori edili, con l'utilizzo di autocarro con cestello aereo all'altezza il civico 23. Entrata e uscita dal lato via IV Novembre o di via Santa Margherita, in senso unico alternato.

Vicolo Alemagna

Dal giorno 9, dall'altezza del civico 2C all'altezza del fronte civico 1, strada chiusa per lavori edili. Entrata e uscita veicoli e pedoni dal lato di via Santo Stefano. Termine previsto: 17 febbraio