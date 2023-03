Strade chiuse a Bologna, la mappa dei lavori in partenza da lunedì 13 marzo 2023

Lavori stradali a Bologna, ecco la mappa dei cantieri in partenza

Bologna, 13 marzo 2023 – La città dei cantieri – quelli brevi, e quelli a lungo termine – riparte dal lunedì. Ecco i principali lavori stradali in programma da oggi, 13 marzo. “In caso di maltempo – fa sapere il Comune - alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati

La mappa dei lavori in partenza

Via dè Fusari

dal giorno 13 marzo, sarà chiusa con entrata ed uscita dei veicoli dal lato di via IV Novembre e via Marescalchi, per lavori E-Distribuzione per posa cavo bassa tensione. Termine previsto: 17 marzo

Via Casteldebole

dal giorno 13 marzo, tra il civico 10/4 e la Rotonda fronte Centro Tecnico Bologna Calcio "Nicolò Galli", sarà chiusa per lavori stradali per realizzazione opere di urbanizzazione. Termine previsto: 31 maggio

Viale Massimo Meliconi

dal giorno 15 marzo lavori di ripristino di ampia porzione di pavimentazione in asfalto ed autobloccanti (all’interno dei Giardini Margherita). Termine previsto: 24 marzo

Via del Paleotto il giorno 13 marzo, all'altezza del civico 8, rifacimento localizzato della pavimentazione stradale

Via Riccoboni

dal giorno 13 marzo, all’incrocio con via della Torretta, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento pavimentazione dei marciapiedi su intera via, con creazione di 4 golfi . Termine previsto: 31 marzo

Via Pancaldi

dal giorno 14 marzo avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi a tratti su intera via. Termine previsto: 17 marzo

Via Giuseppe Donati

i giorni 16 e 17 marzo avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione stradale.