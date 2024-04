Strade chiuse a Bologna per la Maratonina dei Colli 2024: quali e quando

Bologna, 4 aprile 2024 - E' in arrivo un appuntamento podistico particolarmente atteso nel territorio bolognese. Domenica 7 aprile alle 9, con partenza da parco Cavaioni, ha inizio la 32esima edizione della Maratonina dei Colli Bolognesi, un percorso di 21,7 km che percorre gran parte dei colli circostanti alla città per poi concludere con l’arrivo, previsto nuovamente a parco Cavaioni. Per prenotare la propria partecipazione connettersi alla sezione web dedicata.

Il percorso

La gara, considerata una vera e propria classica del podismo bolognese, estende il proprio itinerario lungo le seguenti strade:

Partenza a parco Cavaioni, via Cavaioni, via di Casaglia, via di Ravone, via del Genio, via Gaibola, via Pozzetti, via dei Colli, via Golfreda, via della Trappola, via Gaibara, via Santa Liberata, via Monte Donato, via Gaibara, via delle Lastre, via dei Colli, via Cavaioni, arrivo a parco Cavaioni.

Le strade chiuse

In occasione della manifestazione e per garantirne il normale svolgimento, il settore Mobilità del comune di Bologna ha emanato un provvedimento che regola la circolazione, nella fascia oraria che va dalle 8.30 alle 12 di domenica 7 aprile. A seguire, l'elenco delle strade sul quale vige il divieto di transito veicolare, insieme all'orario specifico in cui l'ordinanza entra in vigore:

dalle 9 alle 9,25 : Parco Cavaioni, via Cavaioni, via di Casaglia (fino all’incrocio con via Monte Albano);

alle : Parco Cavaioni, via Cavaioni, via di Casaglia (fino all’incrocio con via Monte Albano); dalle 9.15 alle 9.50: via di Casaglia, via di Ravone

alle via di Casaglia, via di Ravone dalle 9.20 alle 9.55 : via di Ravone, via del Genio

alle : via di Ravone, via del Genio dalle 9.30 alle 10.20 : via del Genio, via Gaibola

alle : via del Genio, via Gaibola dalle 9.35 alle 10,35 : via Gaibola, via Pozzetti

alle : via Gaibola, via Pozzetti dalle 9.40 alle 10,40 : via Pozzetti, via dei Colli

alle : via Pozzetti, via dei Colli dalle 9.45 alle 12 : via dei Colli (fino all’incrocio con via delle Lastre), via Golfreda

alle : via dei Colli (fino all’incrocio con via delle Lastre), via Golfreda dalle 9.50 alle 11.40 : via Golfreda (fino alle 11), via Trappola

alle : via Golfreda (fino alle 11), via Trappola dalle 9.55 alle 11.40 : via Trappola, via Gaibara

alle : via Trappola, via Gaibara dalle 10 alle 11.40 : via Gaibara, via Santa Liberata

alle : via Gaibara, via Santa Liberata dalle 10 alle 11.40 : via Santa Liberata, via Monte Donato

alle : via Santa Liberata, via Monte Donato dalle 10.05 alle 11.40: via Monte Donato, via Gaibara

alle via Monte Donato, via Gaibara dalle 9.55 alle 11.40 : via Gaibara, via delle Lastre

alle : via Gaibara, via delle Lastre dalle 10.10 alle 11.55 : via delle Lastre, via dei Colli

alle : via delle Lastre, via dei Colli dalle 10.10 alle 12 : via dei Colli, via Cavaioni

alle : via dei Colli, via Cavaioni dalle 10.10 alle 12: via Cavaioni, arrivo Parco Cavaioni

Il divieto non riguarda i veicoli di pronto intervento, i veicoli al seguito della manifestazione, i mezzi di soccorso, le forze di Polizia e i veicoli che accedono a proprietà private.