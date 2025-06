Strade chiuse per le riprese della fiction con Bisio

Proseguono le riprese della fiction televisiva targata Rai "Uno sbirro in Appennino" con Claudio Bisio (nella foto). La lavorazione è in corso a Castiglione e in altri Comuni dell’entroterra, dove attori e maestranze hanno trovato un’ospitalità calorosa, ricambiata con ottime ricadute economiche sul territorio e una prospettiva di grande visibilità che farà certamente da volano promozionale al turismo nei prossimi mesi.

Per consentire lo svolgimento delle riprese in sicurezza, fa sapere la Città metropolitana, verranno chiuse al traffico le strade provinciali SP 40 Passo ZanchettoPorretta Terme e SP 62/1 Riola-CamugnanoCastiglione 1° tronco, nel territorio di Camugnano. In particolare lungo la SP 62/1 Riola-Camugnano-Castiglione 1° tronco è prevista la chiusura totale al transito veicolare dal km 20+670 al km 21+100 martedì 3 giugno dalle 13 alle 18 e sulla SP 40 Passo Zanchetto-Porretta Terme chiusura totale al transito veicolare dal km 0 al km 2+600 sabato 7 giugno dalle 8 alle 17.