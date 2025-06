Strade di sangue, schianto all’alba. Gravissimo 21enne dopo la serata

Un suono stridente e agghiacciante di lamiere che si accartocciano, il boato dell’impatto, poi le sirene. Un risveglio drammatico quello di ieri mattina per gli abitanti di Ponte Samoggia. Poco prima dell’alba, infatti, un’auto si è schiantata contro il guardrail in Valsamoggia all’incrocio tra la via Emilia, ss9, e la via Cassoletta, all’altezza del locale Statale Nove.

Mancavano pochi minuti alle 6. Un 21enne, residente ad Anzola, stava guidando la sua Volkswagen Golf. A bordo con lui, sul sedile del passeggero, c’era un amico 19enne. I due pare stessero facendo rientro a casa dopo una serata tra ragazzi. A un certo punto, però, il 21enne ha perso il controllo della vettura che si è andata a schiantare dal lato opposto della carreggiata, contro il guardrail. L’impatto è stato devastante tanto che le lamiere metalliche della barriera di sicurezza hanno letteralmente trafitto il parabrezza dal lato del guidatore.

Sul posto sono arrivati i pompieri che hanno estratto, non senza fatica, il conducente dall’abitacolo accartocciato della macchina. Con loro i sanitari del 118 con due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso. Ad avere la peggio il conducente 21enne che è stato portato in ospedale in codice di massima gravità. Il ragazzo è ricoverato al Maggiore, in Rianimazione, in prognosi riservata. Miracolosamente quasi illeso, ma sotto choc, l’amico passeggero. Sul posto, per i rilievi di prassi e per chiarire la dinamica di quanto accaduto, i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale: stando a quanto si apprende, il 21enne avrebbe fatto tutto da solo, pare per un colpo di sonno.

Un altro scontro, nella mattinata di ieri, si è poi verificato anche sull’Appennino di Monghidoro, a Frassineta sulla sp7, tra una moto, con in sella una coppia di 30 e 23 anni, e uno scooter di un 17enne di Castenaso. A riportare le ferite maggiori quest’ultimo, elitrasportato in codice di media gravita dopo essere rimasto incastrato fra i due mezzi, cadendo nell’impatto. Sul posto i vigili del fuoco di Monghidoro, i sanitari e i carabinieri. La dinamica non è chiarissima ed è al vaglio delle forze dell’ordine: stando a quanto si apprende i due mezzi si sarebbero toccati: pare per una invasione di carreggiata da parte di una delle ‘due ruote’.

Zoe Pederzini