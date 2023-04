Strade e buche, un problema sempre attuale

Problema antico, ma sempre attuale. Le strade malmesse sono un tema ricorrente che giustamente viene segnalato con sistematica precisione dai cittadini. Ma se il problema persiste o l’amministrazione comunale se ne frega simpaticamente oppure mette pezze qua e là senza risolvere in modo strutturale il disagio. E’ inutile concentrarsi sull’abbellimento del centro città se poi si lasciano alcune strade in condizioni poco accettabili. Come del resto serve coerenza: il comune di Bologna strombazza come una vittoria di civiltà il prossimo editto dei 30 chilometri orari in quasi tutta la città e poi non si cura delle strade groviera dove, fra l’altro, come segnalano i lettori si mette in pericolo l’incolumità soprattutto di chi viaggia in bici, in moto e in scooter. E se questo ragionamento vale per le strade cittadine a maggior ragione vale anche per i percorsi collinari e della provincia. Anche nell’area di Castelbolognese molto apprezzata dal popolo delle due ruote, per esempio, la Lega ha sollevato il problema. Ai cittadini ricordiamo che in caso di danni subiti dalle bici o dalle moto è possibile chiedere il risarcimento all’ente gestore della strada dove la manutenzione lascia a desiderare. La scarsa manutenzione è un malessere abbastanza diffuso in Emilia Romagna: a Reggio Emilia due anni fa il Comune ha pagato 701 mila euro di risarcimento ai cittadini per danni subiti da automezzi.

