Strade e infrastrutture Le priorità del Comune

Infrastrutture e viabilità sul podio. Questo quanto si evince dal Bilancio di previsione del Comune di Loiano presentato dall’amministrazione, guidata dal sindaco Fabrizio Morganti (nella foto). Nel bilancio di previsione 2023-2025 del Comune, infatti, approvato dall’ultimo consiglio comunale di fine dicembre, sono contenute le cifre che riguardano gli investimenti in corso e quelli in programmazione futura. La situazione dei lavori pubblici in corso o comunque in cui è stato già deliberato il finanziamento è la seguente: si parte con i lavori in via Delle Croci per un importo di 880mila (sono lavori in corso, in attesa di ultima variante per il completamento dell’intervento che dovrà avvenire nei primi mesi dell’anno). Si passa, poi, al cimitero per un importo di 165mila. Qui mancano ancora i lavori di sistemazione della pavimentazione di un lato del camposanto oltre alla imbiancatura. In via Roncobertolo ci saranno invece interventi di manutenzione fino all’incrocio con via Raighera per un valore di 123mila euro. Fondi anche per lo smottamento nella parte iniziale della strada per un totale di 100mila euro (la manutenzione della via è terminata mentre per quanto riguarda la parte di percorso parzialmente franato rimane ancora l’asfaltatura da effettuarsi nei prossimi mesi).

Prevista anche la manutenzione dei sampietrini del centro storico e del muro dell’alberone con poco più di 66mila euro e verrà ampliato il canile, come i cittadini chiedevano da tempo con lavori del valore di 41mila euro: l’appalto è stato assegnato e a breve partiranno i lavori. Si passerà, poi, alla sistemazione dei marciapiedi delle scuole con 10mila euro e alla sostituzione degli infissi del Municipio per una somma di 50mila euro. Per la difficoltosa situazione della frana di via Mulino Mingano il Comune ha stanziato 130mila euro.

È in corso la progettazione definitiva che si sta rilevando molto più onerosa dell’attuale stanziamento. Verrà poi riasfaltato il parcheggio del polo scolastico con 60mila euro ed è in corso la progettazione per la sistemazione della via Barbarolo, all’incrocio con via della Valle.

Sono stati previsti 130mila euro. "Ci sono, poi, alcuni investimenti programmati su cui è necessario attivare i finanziamenti – ha dichiarato il sindaco –. Tra le tante cose si tratta della ristrutturazione della caserma dei carabinieri per cui siamo in attesa della risposta dal Ministero degli Interni sul progetto presentato, ed è già stata finanziata la progettazione esecutiva, degli impianti di pubblica illuminazione con la sostituzione di tutte le lampade con led, della riqualificazione della Bocciofila e degli impianti sportivi (progetto che prevede la richiesta di fondi Europei Stami)".

Zoe Pederzini