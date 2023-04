Strade franate a Sassonero, le auto tornano a circolare

A due mesi dalla frana nella frazione Villa Sassonero a Monterenzio, dopo i lavori di ripristino, riaprono parzialmente le due provinciali che erano state interrotte. Da oggi saranno modificate le limitazioni al transito sulle strade provinciali Sp 35 "Sassonero" e Sp 21 "Valsillaro". La Città Metropolitana, competente per territorialità, ha disposto che, da oggi, sulla Sp 35 "Sassonero" vi sia una riapertura parziale al transito, nel tratto dall’intersezione con la Sp 21 "Val Sillaro" per quasi un chilometro circa, consentito solo ai veicoli appartenenti a cittadini residenti che accedono alle proprietà private; autorizzati; accedenti, a qualunque titolo, alle proprietà private, ricomprese nel tratto stradale sopra menzionato. Il transito sarà inoltre consentito al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, al personale della Protezione Civile nazionale, regionale e comunale; ai veicoli ed ai mezzi di emergenza e soccorso, al personale degli altri Enti locali territoriali e Società autorizzati che, a qualunque titolo, risultano coinvolti nella gestione della situazione di emergenza. Nel tratto stradale sopra citato rimane interdetto, invece, il transito e la circolazione agli altri veicoli, velocipedi e pedoni.

Sulla provinciale "Val Sillaro" ci sarà una riapertura totale al transito, per tutti i veicoli, velocipedi e pedoni, da oggi fino al termine effettivo della situazione di emergenza.

Arriva un’altra buona notizia in merito. Questa volta dalla Pubblica Assistenza di Monterenzio che rende noto: "Abbiamo consegnato le donazioni raccolte da parte dei cittadini e delle nostre iniziative a favore della comunità di Villa Sassonero colpita dalla frana. La cifra è di 7.400 euro. Ringraziamo il Circolo ’Maria Foresti’ e le ragazze di Bisano e un grazie sincero a tutti coloro che hanno partecipato in qualsiasi ruolo a questo grande risultato. L’intera cifra raccolta è stata trasferita al comitato che si era creato allo scopo di realizzare interventi mirati per la comunità colpita, come ad esempio pozzi artesiani o tutte le iniziative che riterranno necessarie".

Zoe Pederzini