Strade, in calo gli incidenti mortali. Sono stati 40 contro i 62 del 2023

Scende il numero dei morti a causa degli incidenti stradali nel Bolognese: nel 2024 sono stati 40 contro i 62 dell’anno precedente, con un calo di 35 punti percentuali su cento. Aumenta invece il numero di motociclisti che hanno perso la vita: dagli undici del 2023 ai 15 dell’anno appena trascorso. Scende invece la percentuale di automobilisti deceduti in seguito a una collisione, così come anche i pedoni e i ciclisti.

Per quanto riguarda le fasce d’età delle persone coinvolte in incidenti mortali, quella che vede il maggior numero di vittime è fra i 30 e i 59 anni (il 50 per cento), seguita da quella dai 60 e oltre, con 14 persone pari al 35 per cento del totale.

Analizzando la tipologia delle 40 persone che hanno perso la vita sulla strada, si può osservare che 18 erano automobilisti, 15 motociclisti, tre ciclisti di cui uno era a bordo di un monopattino, due erano pedoni, due erano alla guida di mezzi pesanti. Relativamente al sesso, nell’85 per cento dei casi si è trattato di maschi, femmine il restante 15 per cento.

"Per quanto riguarda la città il calo grosso degli incidenti è avvenuto quando i cantieri sono entrati nel pieno della operatività, quindi c’è stato un rallentamento obbligato di tutti i mezzi – precisa Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione –. Questo senza nulla togliere alla Città 30 e ai velox sui viali. Questo però ha aumentato anche il tasso di nervosismo che si sta registrando su tutte le arterie e che anche i nostri psicologi stanno analizzando, perché è un fenomeno in grande crescita. C’è la convinzione – spiega – che la pandemia e una conseguente crisi economica sociale abbia aumentato l’aggressività al volante. Abbiamo la smania di arrivare prima possibile per non sprecare tempo, una fretta che si manifesta in un tipo di scontro: aumentano i frontali che sono conseguenza di sorpassi azzardati".

Il presidente dell’Osservatorio fa però notare che a fronte di una diminuzione delle morti per incidente, non sono scesi in modo altrettanto evidente i feriti: "Segno che i microincidenti e i microtamponamenti non sono scesi di intensità. Quindi se dovessi dire come è andata sulle strade del Bolognese nel 2024 rispetto al 2023, direi che è stato positivo per quanto riguarda i dati materiali, ma resta il grosso problema, nella città, dei cantieri – afferma –. In provincia rimane invece il grande problema della manutenzione e l’illuminazione: vediamo che nei tratti meno illuminati accadono molti più incidenti mortali, in particolare la Bazzanese. Quindi anche questo sarà una questione che dovrà essere affrontata. Poi c’è quella della cartellonistica: non mi posso trovare a 30-40 metri un cartello che mi dice che devo dare una velocità diversa perché sono entrato in un altro comune".

Ma c’è un grande vulnus, secondo il presidente Sorbi, che è quello dei controlli stradali: "Gli psicologi sono concordi nel dire che se chi è alla guida di un mezzo non ha in mente che possa esserci un controllo, spinge di più il piede sull’acceleratore e magari guarda anche il cellulare. Quindi non c’è dubbio che servono più controlli su tutte le strade, sia provinciali che cittadine, perché ad esempio su queste ultime ci sono molti più monopattini – fa notare –. Ci sono già state sanzioni per la mancanza del casco, visto che è diventato obbligatorio anche chi è su questi mezzi. Ma rimane il problema che i controlli sono pochi: c’è bisogno di un organico molto più numeroso. Controllo e prevenzione sono essenziali".

Monica Raschi