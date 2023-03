Strade intitolate alle donne che hanno fatto scuola

Parchi, giardini e strade intitolati a donne che hanno fatto la storia della scuola e della pedagogia a Bologna. Per la festa dell’8 marzo la rosa di nomi è stata approvata in Giunta, proposta dalla commissione consultiva per la Denominazione delle vie cittadine, che ha individuato figure femminili che hanno reso un servizio di alto profilo educativo e civile, nel delicato e complesso periodo storico tra età giolittiana e secondo dopoguerra, nel territorio del comune di Bologna. Si tratta di maestre, direttrici didattiche, ispettrici scolastiche e scrittrici, di solida e profonda formazione culturale e pedagogica, che hanno dedicato la propria esistenza all’insegnamento, introducendo in maniera pionieristica metodi didattici sperimentali. "Grazie al lavoro di squadra – dichiarano la vicesindaca con delega alle Pari opportunità, Emily Clancy, e l’assessore con delega alla Toponomastica, Simone Borsari –, abbiamo dato impulso al progetto di toponomastica di genere del Comune e reso più veloce il lavoro di individuazione di nuove strade o aree pubbliche da intitolare alle donne, in collaborazione con i Quartieri. Restituire alle donne il ruolo che hanno avuto per la storia della città, è un modo per costruire una percezione nuova che contribuisce a ridurre il divario di genere".

Inoltre, la richiesta di intitolazione a donne di un altro gruppo aree cittadine è attualmente sottoposta all’espressione di parere del quartiere Navile. In particolare, si propone di intitolare a Rita Levi Montalcini, scienziata, premio Nobel per la medicina 1986 (1909-2012), il parco che si apre tra le vie Agostino Bignardi e Piero Gobetti e si sviluppa lungo il canale Navile. Tra le altre proposte di intitolazioni ci sono anche via Isabella Colbran, cantante lirica (1785-1845), per il tratto di strada che inizia dalla rotonda Tommasina Guidi verso nord e via Margherita Hack, astrofisica (1922-2013) per la strada che collega le vie Ferrarese e Stalingrado all’altezza del nuovo Tecnopolo.