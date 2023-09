Strade, le buche vanno riparate subito

Inevitabile che una sciocchezza del genere pronunciata da un dirigente pubblico si presti ad ironie e a qualche reazione forte. Le opposizioni fanno il loro mestiere e se prendono al volo qualche occasione per criticare le amministrazioni non c’è da stupirsi. La politica è fatta anche così. La città metropolitana intanto si è affrettata a dire che le parole del dirigente sono state fraintese. In realtà sono state comprese bene, ma è evidente che si è trattato di una frase ironica detta male su un tema così delicato. Incidente chiuso. Resta il fatto che le buche nelle strade ci sono e il maltempo le ha aggravate. Bene ha fatto il presidente dell’Aci di Bologna, Federico Bendinelli, a sottolineare che "la manutenzione delle strade deve essere centrale per evitare conseguenze gravi", E ancora : "Basta leggere il comma 1 del Codice della strada che enuncia come la sicurezza stradale sia tra le finalità primarie". L’assessore alla mobilità urbana Valentina Orioli, ha aggiunto che le amministrazioni "parlano per atti" e che in vista del piano della Città 30 sono in programma investimenti per un totale di 24 milioni anche per la sicurezza delle strade. Già ma fino ad oggi? Le trappole sull’asfalto non aspettano i grandi investimenti e dove la manutenzione è scarsa e il percorso pericoloso bisogna intervenire. Le segnalazioni dei cittadini sono numerose, segno evidente che ci sono urgenze. Gli incidenti non attendono.

