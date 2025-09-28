Strade provinciali, piano da 106 milioni per l’Emilia-Romagna e 39 per le Marche

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato oltre 106 milioni all’Emilia-Romagna per la riqualificazione delle strade provinciali. I fondi rientrano in un piano straordinario da più di un miliardo. La provincia di Bologna riceve la quota maggiore, con 18,9 milioni, seguita da Modena (13,9 milioni) e Reggio Emilia (13,6 milioni). A Forlì-Cesena vanno 11,1 milioni, a Parma 11,3 milioni, a Ravenna 11,1 milioni. Quote inferiori per Ferrara (10,4 milioni), Piacenza (8,3 milioni) e Rimini (7,4 milioni). Secondo una nota del Mit, le risorse tengono conto "delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province". Analogo provvedimento riguarda la regione Marche, alla quale sono state assegnate risorse per quasi 39 milioni di euro, così ripartite: ad Ancona 8.953.860,66 euro; ad Ascoli Piceno 6.242.650,16 euro; a Fermo 5.514.947,98 euro, a Macerata 9.015.411,21euro e a Pesaro-Urbino 9.048.669,23. Il provvedimento, si legge nella nota del ministero, è stato "fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini". Il piano nazionale per le infrastrutture stradali provinciali distribuisce fondi per interventi di riqualificazione sull’intera rete da Nord a Sud.