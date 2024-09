Strade riaperte a Bologna e provincia dopo il maltempo: l’elenco aggiornato

Bologna, 20 settembre 2024 – La situazione sta tornando alla normalità oggi, visto che ha cessato di piovere e si è sgonfiato l’allarme meteo. Riguardo dunque la viabilità sulle strade provinciali, ecco l’aggiornamento delle ore 13 da parte della Città Metropolitana.

Strade chiuse e limitazioni

Dopo il continuo monitoraggio e gli interventi per liberare i tratti temporaneamente interrotti, al fine di ripristinare la percorribilità, nella serata di oggi è prevista la riapertura della SP 7 “Valle dell’Idice”, con limitazioni. Chiusa invece la SP 47 “Baricella-Altedo”, in corrispondenza del ponte di Altedo, per rottura di una tubazione. Le persone interessate dalle ordinanze di evacuazione nei diversi comuni stanno gradualmente rientrando nelle proprie abitazioni.

La Città metropolitana ha stanziato ieri in somma urgenza 2 milioni di euro di risorse proprie per riaprire in sicurezza la SP 7 e la Fondo Valle Savena, ancora interrotta al km 18 tra i Comuni di Loiano e Monzuno.

Strade chiuse a Budrio località Motta nei pressi dell’ex ponte della Motta in questi giorni di maltempo (FotoSchicchi)

Frane ancora attive

È inoltre in predisposizione un ulteriore provvedimento da 5 milioni di euro, sempre di risorse proprie di Città metropolitana, per interventi già richiesti alla struttura commissariale, ma non ancora riconosciuti, poiché le frane avviatesi nel maggio 2023 si sono riattivate:

- sulla SP 59 “Monzuno” a Rioveggio, Monzuno e Loiano;

- sulla SP 610 “Montanara” a Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano (a Castel del Rio sono già stati finanziati e in corso di progettazione);

- sulla SP 34 “Gesso” in località Sassonero (Comune di Casalfiumanese - subito a valle in direzione Sillaro del bypass temporaneo di cui sono appena terminati i lavori di consolidamento e che non ha subito danni significativi).

Strade riaperte

SP 29 “Medicina-S. Antonio di Quaderna”, al ponte sul fiume Idice

SP 253 “San Vitale” al km 33, ponte sul fiume Sillaro

SP 325 “Val di Setta”, al km 13

SP 50 “S. Antonio”, al ponte sul fiume Sillaro

Strade percorribili con limitazioni

SP 7 “Valle dell’Idice”

SP 15 “Bordona”

SP 21 “Val Sillaro”, ai km 10 e 24

SP 22 “Valle dell'Idice-SS 65”, al km 2

SP 24 “Grizzana”, al km 12

SP 27 “Valle del Samoggia”, al km 26 (loc. Goccia)

SP 33 “Casolana”

SP 37 “Ganzole”, al km 8

SP 59 “Monzuno”

SP 61 “Val di Sambro”, al km 1

SP 68 “Val d'Aneva”, al km 1

SP 610 “Montanara” da km 43 al confine con la regione Toscana

Strade ancora temporaneamente chiuse

SP 30 “Trentola”, da km 7 a km 9 per esondazione (loc. Castelguelfo)

SP 34 “Gesso”, da km 11 a km 13 per frane

SP 36 “Val di Zena”, per esondazioni

SP 47 “Baricella-Altedo”, al ponte di Altedo per rottura tubazione

SP 51 “Medicina-Bivio Selice”, da km 7 a km 10 per esondazione (loc. Castelguelfo), ponte sul fiume Sillaro

Fondo Valle Savena, da Pianoro a SP 59 “Monzuno” per frane ed esondazioni