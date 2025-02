Strade sicure, i giovani a lezione dalla Polizia

Si è tenuto l’incontro con circa cento studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Crescenzi-Pacinotti-Sirani, nell’ambito del progetto educativo sulla sicurezza stradale per i più giovani, organizzato da Autostrade per l’Italia, in collaborazione con Polizia di Stato. A confrontarsi con gli studenti il direttore del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia Stefano Vimercati, il responsabile Esercizio del Tronco di Bologna di ASPI Marco Brini e operatori della Polizia.

Questo nuovo ciclo di sessioni, porterà Autostrade per l’Italia e la Polizia di Stato a incontrare più di mille alunne e alunni che frequentano Istituti su tutto il territorio attraversato dalla rete autostradale in gestione. L’iniziativa fa seguito a quelle degli anni scorsi che hanno visto la partecipazione di oltre 220 istituti scolastici e circa 19mila giovani, della scuola secondaria di secondo grado.

"Promuovere la cultura della sicurezza stradale e diffonderla soprattutto tra i più giovani – ha affermato la dirigente del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna Simonetta Lo Brutto – è tra le strategie fondamentali per fronteggiare il fenomeno dell’incidentalità stradale. La strada deve essere sempre – continua – un ambiente di vita sereno e gioioso e non un teatro di tragedie. È fondamentale educare e sensibilizzare i giovani all’adozione di comportamenti e condotte consapevoli e responsabili". Il progetto prevede inoltre approfondimenti in classe con il supporto dei professori, con workshop e materiale educativo multimediale predisposto da ASPI.

"La sicurezza stradale non è soltanto il rispetto delle norme – Stefano Vimercati – ma un valore fondante della convivenza civile. La sicurezza è un principio irrinunciabile. Per questo investiamo costantemente in iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte ai nostri dipendenti".