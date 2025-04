‘Strade sicure’ in Bolognina. La Commissione in visita: "Presidio fondamentale"

C’è un timido sole in piazza dell’Unità. Il vento gelido sferza le fronde degli alberi e la vita in Bolognina riprende la sua routine di inizio settimana. All’angolo, di fronte all’edicola, la presenza di quattro o cinque militari e un poliziotto quasi rompe il silenzio che aleggia attorno al campo da basket. È il quadro di un normale lunedì mattina in periferia. Andrea De Maria arriva puntuale alle 9.30: il deputato piddì e segretario alla presidenza della commissione vuole toccare con mano, da vicino, il programma ‘Strade sicure’. I militari lo accolgono: strette di mano, sorrisi, e due chiacchiere sull’impegno dell’Esercito e della polizia nel programma.

"Un’occasione per incontrare gli uomini e le donne in divisa impegnati e per raccogliere indicazioni di lavoro – sottolinea il deputato dem –. Lo scopo è conoscere meglio il progetto e capire come sostenere questo importante presidio di sicurezza sul territorio. Devo dire che questa presenza ha un grande valore perché è fisica, sul territorio, e aiuta a tenere lontane situazioni di criminalità. C’è un ottimo rapporto con i cittadini e questo è fondamentale perché aiuta a conoscere problemi. Ho trovato persone di grandi qualità e professionalità".

Focus sulla lotta allo spaccio e sul contrasto al degrado, due punti focali delle attività di ‘Strade sicure’. I militari, poi, sottolineano il legame saldo e importante che si è creato con la cittadinanza. "Sono loro a segnalare le cose che non vanno – raccontano le forze dell’ordine –: si è creato un bel rapporto".

Sono 121 gli agenti impiegati dalla Prefettura a Bologna nei luoghi più sensibili (Bolognina, stazione, Montagnola, ma anche San Petronio e altri monumenti) all’interno del programma nato ormai nel 2008 e rinnovato più volte nel corso degli anni per dare continuità alla presenza di militari e poliziotti sulle strade. Certo è che, con tante situazioni da dover gestire, un po’ di personale in più non sarebbe male, stando a quanto raccontano le forze dell’ordine.

Il sopralluogo è continuato per tutta la mattinata. A seguito delle visite – allargate anche ad altri comandi dislocati nelle città italiane – la commissione preparerà una relazione alla Camera per rendicontare e approfondire i risultati di ‘Strade sicure’.

"Con l’operazione l’Esercito concorre con le forze di polizia alla vigilanza di tanti siti sensibili con 6.800 uomini su tutto il territorio nazionale", chiosa il comandante Marco Silenzi, referente del piano per Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Un occhio attento sulla situazione delle periferie, insomma. "Siamo venuti prima di tutto qui in Bolognina perché qui c’è un presidio fisso fondamentale", chiude De Maria.