Bologna, 11 giugno 2019 - L'udienza preliminare per la costituzione civile di 19 Comuni della nostra provincia nel processo ‘Strade al veleno’ si svolgerà domani, 12 giugno, alle 10.30, alla sezione penale del tribunale di Venezia. Il procedimento nasce dall’inchiesta avviata dalla Dda lagunare, a seguito dell’indagine svolta dai carabinieri forestali, dalla quale risulterebbe che due aziende venete, per asfaltare piazzali e strade, abbiano commercializzato un tipo di bitume ecologico, non opportunamente decontaminato e contenente sostanze nocive ben al di sopra della soglia di legge.

Nei guai sono finiti tre imprenditori veronesi chiamati a rispondere di traffico e gestione illegale di rifiuti utilizzati, tra il 2014 e il 2016, in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Fra le vittime non ci sono soltanto i Comuni, ma anche aziende private e il demanio. Nella nostra provincia i territori dove le amministrazioni hanno deciso di costituirsi parte civile per ottenere bonifica, risarcimento e il riconoscimento del danno d’immagine sono Calderara di Reno, Casalecchio, Castel San Pietro, Castello d’Argile, Crespellano, Crevalcore, Galliera, Granarolo, Imola, Loiano, Monghidoro, Monteveglio, Ozzano, Pieve di Cento, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant’Agata Bolognese, Sasso Marconi e Zola Predosa.

L’avvocato che difende sia Galliera che Castello d’Argile e San Pietro è Tommaso Matteo Ferrario: «Noi sosteniamo che ci sia un gravissimo danno per le popolazioni. Chiederemo la messa in sicurezza, la rimozione dell’asfalto e la bonifica. Le responsabilità sono da accertare, perché siamo ancora alle battute preliminari, ma marcheremo stretto affinché non venga lasciato nulla di intentato». Fra i Comuni che si sono costituiti c’è anche Pieve di Cento che, pur non avendo strade o piazze pubblicate interessate, ha voluto ugualmente procedere legalmente: «Il nostro Comune non è stato interessato direttamente – spiega il sindaco Luca Borsari –. Il conglomerato è stato utilizzato da un privato. In ogni caso noi ci costituiremo parte civile, perché vogliamo salvaguardare la salute pubblica nel caso venga acclarato un inquinamento».

Sant'Agata è estraneo ai danni perché il conglomerato usato in questo territorio non presentava le sostanze nocive. Il sindaco di Ozzano Luca Lelli, con il collega di San Lazzaro Isabella Conti, ha deciso di procedere legalmente: "E’ stato soltanto un rappezzo quello che ha interessato il nostro territorio. In ogni caso ci siamo voluti cautelare".