Stradelli Guelfi, sos pedoni: "Ancora appesi al Passante"

Quel percorso ciclopedonale di 600 metri, che i residenti degli Stradelli Guelfi chiedono da 15 anni, deve aspettare...il Passante. I destini dei due interventi, uno enorme e l’altro piccolo ma importantissimo per chi ci vive, sono intrecciati indissolubilmente e giorni fa questo concetto è stato ribadito dall’assessora Valentina Orioli. Che in videocollegamento ha avuto un nuovo confronto i residenti stessi, ancora in pressing per quell’interventino vitale che come un fantasmino era prima apparso e poi scomparso dal pacchettone dell’allargamento di tangenziale e autostrada. Le parti si sono date appuntamento a settembre per fare un nuovo punto, ma il nodo è quello del Passante, ancora nel limbo approvativo perché manca l’ok definitivo del ministero dei Trasporti al Pef (Piano economico finanziario) di Autostrade. Dentro quel Pef c’è il Passante, cui devono essere confermate le coperture. "Abbiamo ancora proposto all’amministrazione di realizzare comunque il percorso ciclopedonale, senza aspettare l’ok al Passante – spiega Anna Rosa Tattini, portavoce del comitato che si sta occupando della partita –. Ci è stato detto che bisogna aspettare, speriamo che quel sì arrivi presto, anche se rimaniamo dell’idea che il Comune potrebbe muoversi autonomamente senza aspettare Aspi. Non bisogna attendere un altro morto – incalza Tattini –, un percorso protetto è fondamentale per la sicurezza di chi ci vive. Ci è stato detto che sarà anche illuminato, bene, ma bisogna fare presto. Non possiamo più rischiare la vita, i camion sono pericolosissimi in quel tratto, serve una sede riservata e visibile, non una striscia rossa".

La via ciclopedonale partirebbe dall’incrocio con via Pallavicini, per terminare poco prima della rotonda Italia. "E’ fondamentale anche incentivare l’uso della bici, con la quale vogliamo essere liberi di arrivare ovunque, senza rischiare di essere travolti", conclude Tattini. "Stradelli Guelfi è uno dei punti della città più pericolosi per pedoni e ciclisti – incalza Nicola Stanzani di Forza Italia –. Una strada dove da anni i residenti, molti dei quali anziani, chiedono interventi di messa in sicurezza e in particolare un collegamento pedonale e ciclabile con tutti i luoghi di interesse, compresa la più vicina fermatadei bus su via Martelli. Un intervento già previsto e progettato, ma che questa giunta ha cancellato dalla propria programmazione e rinunciato a finanziare, aspettando che a farlo sia Autostrade. A quanto pare gli interventi veramente utili a salvare vite non sono poi così graditi a Lepore e compagni, meglio qualche misura buona più che altro per far cassa, come i velox, e quelle buone per la ribalta nazionale, come l’ormai eterea Bologna 30".

Paolo Rosato