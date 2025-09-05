Strage del 2 agosto 1980 a Bologna, Cavallini dovrà scontare un anno di isolamento in più

Bologna, 5 settembre 2025 – Dovrà scontare un anno di isolamento in più Gilberto Cavallini, l’ex Nar condannato a a gennaio in via definitiva all’ergastolo per la strage del 2 agosto 1980.

Per la Corte d'Assise d'appello di Bologna, infatti, la pena dell'isolamento diurno dovrà essere rideterminata in complessivi tre anni, e dunque con aumento di un anno su quella già riportata, ma per quanto riguarda la revoca della misura della semilibertà ogni valutazione spetta al Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Cavallini è infatti attualmente detenuto in regime di semilibertà nel carcere di Terni.

Gilberto Cavallini in una foto recente e in una foto d'epoca. L'ex Nar, condannato per la strage del 2 agosto, dovrà scontare un anno in più di isolamento

La decisione è arrivata questa mattina, dopo che lo scorso luglio la Corte d'Assise d'Appello si era riservata la decisione sull'incidente di esecuzione chiesto dalla Procura generale bolognese per rideterminare, appunto, la pena di Cavallini, in semilibertà dal marzo 2017 dopo oltre venti sentenze di condanna e otto ergastoli da scontare, e di conseguenza provare ad ottenere la revoca del beneficio.

L'istanza della Procura generale, quindi, è solo "parzialmente fondata e merita accoglimento - scrive la Corte - quanto alla rideterminazione del periodo di isolamento diurno, ma non anche quanto alla revoca della misura alternativa della semilibertà, che coinvolge valutazioni e situazioni di competenza esclusiva e funzionale del Tribunale di Sorveglianza”.

Respinte quindi le istanze avanzate dalla difesa di Cavallini, avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, per la quale l'ex Nar avrebbe già scontato i tre anni di isolamento diurno, come indicato nei due provvedimenti di esecuzione pene concorrenti emessi dal Tribunale di Perugia nel 1991 e dal Tribunale di Milano nel 1994.

Per i giudici, in ogni modo, il provvedimento di cumulo pena a tre anni del Tribunale di Perugia è superato dalla successiva ordinanza della Corte d'Appello di Bologna del 1995, che determinò in due anni l'isolamento diurno. Inoltre, negli atti dell'amministrazione penitenziaria non è documentata l'espiazione della pena, “né per anni due, né giammai per anni tre".

Quindi, per questi motivi, la Corte “ritiene fondata e meritevole di accoglimento la domanda di rideterminazione della pena dell'isolamento diurno nella misura massima prevista di anni tre (aumentando di un anno quella già riportata), data l'eccezionale gravità dei fatti in oggetto dell'ultima condanna”, ovvero il concorso nel delitto di strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980.