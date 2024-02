Strage 2 agosto 1980, il video dell’uomo simile a Bellini proiettato in aula

Bologna, 14 febbraio 2024 - È stato proiettato in aula, come disposto nella scorsa udienza del processo per la strage del 2 Agosto 1980 a carico dell’ex Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, il video del turista tedesco Harold Polfer girato la mattina stessa dello scoppio della bomba in stazione.

Strage 2 agosto 1980, il video proiettato durante il processo che inquadra un uomo simile a Bellini

Nel filmato, a un certo punto, si vede un uomo con i baffi che l’accusa identifica come l’ex ‘primula nera’, oggi presente in aula. Nel corso della prima parte dell’udienza, sono anche state fatte ascoltare due intercettazioni: quella del 26 giugno 2023 in cui l'imputato pronuncia alcune frasi contro l'ex moglie Maurizia Bonini e quella del 18 gennaio 1996 in cui si sente l'ex leader veneto di Ordine nuovo, Carlo Maria Maggi, parlare di un ‘aviere’ coinvolto nella strage.

Oltre a Bellini, condannato all'ergastolo per concorso nella strage, a processo sono anche l'ex capitano dei carabinieri, Piergiorgio Segatel, accusato di depistaggio e condannato in primo grado a sei anni e Domenico Catracchia, ex amministratore di condomini in via Gradoli a Roma, accusato di false informazioni al pm, condannato a quattro anni.